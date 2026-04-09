Quiebre político en Plottier: dan el primer paso para hacerle juicio político al intendente Bertolini

El Concejo Deliberante de Plottier rechazó este jueves el veto del intendente Luis Bertolini a la ordenanza que suspendió el sistema de fotomultas en la ciudad. Lo hizo en una sesión donde también se dio el primer paso para iniciarle un juicio político al jefe comunal.

La decisión del mandatario se conoció a principios de semana, como respuesta a la normativa que los ediles aprobaron en marzo al considerar que los equipos se habían puesto en marcha de manera irregular.

Durante la sesión de esta mañana, la concejal de Comunidad, Claudia Namunucurá, propuso insistir con la ordenanza anterior y rechazar el veto, moción que fue aprobada por unanimidad.

Luego de la votación se pronunciaron algunos integrantes del cuerpo, quienes lanzaron duras críticas contra la gestión de Bertolini.

Duras críticas por la recaudación de las fotomultas en Plottier

El concejal de Fuerza Libertaria, Paulo Scrugli, hizo énfasis en los porcentajes de recaudación que fueron informados por el municipio en el pedido de informes que complementó la suspensión de las actas.

«Dijimos que nos íbamos a sorprender con los porcentajes de recaudación. La empresa se queda con el 60%, aunque solo pone las cámaras y el software», recordó.

La presidenta del Concejo Deliberante, Malena Resa, explicó a Diario RÍO NEGRO que, con la insistencia del órgano legislativo, la intendencia ya no tiene más opción que avanzar con la publicación de la ordenanza y promulgarla.

Consultada por los efectos de la medida, que requirió de una nueva ordenanza para formalizarse, indicó que los actos administrativos vinculados al cobro de infracciones quedarán suspendidos, al menos, hasta que se avance en una normativa actualizada.

El debate también dio lugar a nuevas preocupaciones. Por ejemplo, el concejal Carlos Ponce (Acción Plottier) advirtió sobre una posible «debacle» para las arcas municipales ya que el carácter irregular de los equipos podría habilitar la presentación de demandas contra la ciudad.

«Uno ve el contrato y es para llorar», resumió.

Primer paso para el juicio político en Plottier

En la sesión los concejales también analizaron un pedido de juicio político contra el intendente Luis Bertolini.

La presidencia de la Cámara confirmó la creación de una sala acusadora y otra juzgadora. Sus integrantes se decidieron por medio de un sorteo entre los 14 ediles, se informó.

Como mencionó Diario RÍO NEGRO ayer, este procedimiento está estrictamente normado para garantizar el derecho de defensa y evitar nulidades en la investigación, la cual tiene un plazo de 20 días.

El planteo fue realizado por una vecina de la localidad, que mencionó la existencia de diferentes irregularidades en el orden municipal que vinculó a la gestión del mandatario.