«Vienen por mi lugar»: Luis Bertolini publicó un descargo por la millonaria deuda que denunció ATE

El intendente de Plottier Luis Bertolini afronta un complejo momento político y judicial. A las conocidas complicaciones en el Concejo Deliberante, que hoy rechazó un veto y activó el proceso de juicio político, se sumó esta semana una denuncia de ATE, que acusa al municipio de retener aportes sindicales de manera indebida.

En ese contexto, el jefe comunal decidió utilizar las redes sociales de la comuna para publicar un video a modo de descargo.

Durante la filmación, defendió el curso de su gobierno, se comprometió a revisar las cuentas para encontrar alguna irregularidad y dijo que la presentación judicial, por el momento en el que se difundió, demuestra que «hay gente que quiere venir por mi lugar».

«Se debe pagar lo justo»

Al comenzar su mensaje, el intendente destacó la decisión de la municipalidad de pagar los sueldos «el segundo día hábil de cada mes«. Afirmó que, desde que asumió, se potenciaron «todos los lugares de trabajo». Y agregó que se resolvieron «una infinidad de problemas» del personal.

Sobre la denuncia de ATE, explicó la maniobra señalada corresponde a un periodo de cinco años, que incluye a su gestión y la de la exintendenta, Gloria Ruiz.

«Nosotros vamos a hacer todo lo que sea posible para revisar esos números. Y lo que se deba, se pagará. Pero se debe pagar lo justo. Por eso nuestros equipos van a evaluar los números, para saber cuál es la deuda, si existe, y cuáles fueron los pagos«, aseguró.

El mandatario prometió que la municipalidad estará a disposición «para resolver esto», en un proceso que buscará garantizar la transparencia y «la defensa del dinero de nuestros vecinos».

Bertolini habló de un «momento extraño»

Sin embargo, Bertolini dijo que la denuncia se dio en un momento «extraño», unos días antes «de la formulación de cargos» que se la hará como parte de la causa que investiga contrataciones directas y una eximición tributaria durante su gestión.

Sostuvo que la presentación demuestra «una intencionalidad política», porque busca «ocupar mi lugar». «Hay gente que viene por mi lugar y por mis funcionarios», insistió.

De acuerdo a la acusación de ATE, la comuna retuvo entre 2021 y 2026 aportes sindicales de trabajadores que nunca depositó en la organización.

El reclamo, que se radicó en el fuero laboral según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, asciende a más de 939 millones de pesos, suma a la que deberían agregarse actualizaciones pendientes e intereses.