El kirchnerismo busca avanzar en el Senado con proyectos que complican al gobierno de Javier Milei

El bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP) busca sesionar esta semana para avanzar en la aprobación de iniciativas que ya cuentan con media sanción en Diputados, y que representan un desafío para el gobierno de Javier Milei. Entre los proyectos más destacados se encuentran el financiamiento a las universidades nacionales y la declaración de emergencia en salud pediátrica, que permitirá aumentar los fondos destinados al hospital Garrahan.

La oposición también impulsa la derogación de cinco decretos firmados por el Ejecutivo que delegan facultades legislativas en distintas áreas, entre ellos el que reestructura organismos culturales y que ha generado críticas por restringir aportes a la cultura nacional.

El jefe de la bancada, José Mayans, tenía previsto convocar a sesión este jueves, pero la inminencia de las elecciones nacionales del 26 de octubre y el cierre de candidaturas provinciales dificultan asegurar el quórum necesario con los 37 senadores presentes. Ante esta situación, se evalúa la posibilidad de una autoconvocatoria legislativa, tal como ocurrió el pasado 10 de julio, cuando se aprobó por amplia mayoría un paquete de proyectos consensuados con los gobernadores.

La senadora Florencia López confirmó a TN que esta semana no habrá sesión, pero que la próxima se esperan los dictámenes para ratificar en el Senado las aprobaciones de la Cámara de Diputados. López además adelantó que desde UxP respaldarán la derogación del decreto 345/25, que limita el financiamiento a organismos culturales, en respuesta a lo que calificaron como una restricción impuesta por el gobierno nacional.

Por su parte, el senador Fernando Rejal, del bloque Convicción Federal, destacó la importancia de tratar los proyectos que benefician a sectores vulnerables, como discapacitados, jubilados y enfermos, y aseguró que su bancada hará «todo lo posible» para que las iniciativas avancen.

Los proyectos y decretos en discusión

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, remitió esta semana al Senado doce proyectos aprobados en una sesión histórica, donde la oposición respaldó mayoritariamente al oficialismo. Entre ellos se destacan los proyectos de financiamiento para las universidades públicas y el hospital Garrahan, así como la derogación de decretos delegados firmados por Milei, entre ellos:

Decreto 462/25 (reestructuración del INTI y el INTA).

Decreto 351/25 (quita de autonomía al Banco Nacional de Datos Genéticos).

Decreto 340/25 (régimen de excepción de la Marina Mercante Nacional).

Decreto 461/25 (disolución de Vialidad).

Decreto 345/25 (reestructuración de organismos culturales).

La estrategia en el Senado

Desde Unión por la Patria solicitaron la convocatoria a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Salud y Educación para comenzar a discutir las iniciativas. Aunque la comisión de Presupuesto está bajo control del oficialismo y con el libertario Ezequiel Atauche resguardándola, las comisiones de Educación y Salud están presididas por legisladores de UxP, Eduardo «Wado» de Pedro y Lucía Corpacci respectivamente.

La vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, tiene en sus manos la decisión de girar los proyectos a las comisiones correspondientes y definir la comisión cabecera para su tratamiento. El respaldo al avance de estos proyectos también cuenta con la adhesión de senadores radicales como Martín Lousteau y Pablo Blanco, quienes en Diputados apoyaron la media sanción a las iniciativas educativas y sanitarias.

Desde el oficialismo, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, cuestionó la estrategia del kirchnerismo: «Es momento de que se aplique el viejo paradigma que ellos mismos siempre usaron, el que gana gobierna y el que pierde acompaña«. Además, el senador libertario Abdala defendió a Milei y criticó la oposición por intentar vulnerar el equilibrio fiscal bajo supuestos intereses políticos.

Por su parte, Francisco Paoltroni, ex oficialista y actual líder del monobloque Libertad, Trabajo y Progreso, rechazó las intenciones del kirchnerismo: «No voy a convalidar cualquier intento de desestabilizar política y económicamente al Gobierno, aunque se escuden en causas nobles. Su estrategia es clásica: generar caos en momentos de debilidad, sobre todo en la economía».

¿Qué sigue?

Los proyectos ya están en el Senado para su tratamiento formal. Si Unión por la Patria logra convocar a las comisiones esta semana, podrían obtener dictámenes para llevar los temas al recinto en siete días. De lo contrario, la oposición deberá postergar sus objetivos legislativos, mientras el gobierno de Milei se prepara para posibles vetos desde la Casa Rosada.