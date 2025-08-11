El cierre de listas agita el gabinete de Javier Milei: Bullrich será candidata y crece la tensión por los lugares

La inminencia del cierre de listas para las elecciones legislativas de octubre genera movimientos y tensiones en el gabinete de Javier Milei. Patricia Bullrich ya confirmó que encabezará la nómina de senadores de La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Buenos Aires, mientras otros ministros se resisten a dejar sus cargos o enfrentan un futuro incierto.

Tras sellar la alianza con Mauricio Macri en la Capital, Karina Milei —jefa del armado electoral libertario— definirá antes del domingo 17 qué funcionarios pasarán a la arena legislativa y quiénes conservarán sus puestos en el Ejecutivo. Nadie en el entorno presidencial se siente totalmente seguro, informó el medio La Nación.

Bullrich, ministra de Seguridad y con una extensa trayectoria parlamentaria, aceptó la candidatura con la mira puesta en dos objetivos: disputar la Jefatura de Gobierno porteña en 2027 o ser compañera de fórmula de Milei ese mismo año. Además, negocia lugares para su equipo tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, donde impulsa nombres como Sabrina Ajmechet, Daniela Reich, Pablo Walter y Gerardo Milman, aunque este último habría sido vetado por la conducción libertaria.

En paralelo, Karina Milei evalúa contrapesos a la influencia de Bullrich. Entre los nombres que suenan figuran Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, y Luis «Toto» Caputo, titular de Economía. Ambos levantaron su perfil en las últimas semanas, aunque públicamente rechazan la idea de ser candidatos. En el entorno libertario también se menciona a Federico Furiase, actual director del Banco Central y hombre de confianza de Caputo, como posible acompañante de Bullrich en la boleta al Senado.

En la recta final, varios ministros optan por permanecer en sus puestos antes que competir

Fuera de la disputa electoral quedan por ahora Guillermo Francos, jefe de Gabinete y pieza clave del ala dialoguista, y Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, que no descarta del todo una salida. En cambio, Mariano Cúneo Libarona, titular de Justicia, podría ser reemplazado en los próximos meses, aunque sin destino en listas.

Otros ministros, como el canciller Gerardo Werthein y el de Salud, Mario Lugones, continuarán en funciones. En Defensa, Luis Petri evita definiciones, aunque su hermana Griselda encabeza la lista de diputados provinciales en Mendoza, dentro del acuerdo con el gobernador radical Alfredo Cornejo.