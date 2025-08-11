Renovación de bancas en el Senado: uno a uno los posibles candidatos de La Libertad Avanza en Neuquén y Río Negro

La Libertad Avanza, partido que lidera Javier Milei, apuesta a la disputa de bancas en el Senado de cara a las elecciones de octubre. Ahora, el oficialismo tiene seis de los 72 senadores, y algunos aliados, pero busca ampliarla concentrando la fuerza en las ocho provincias que renuevan bancas. Acá el detalle de los candidatos a diputados.

En octubre se elegirán 24 senadores, de los cuales el oficialismo asegura ganar la mitad en varios distritos.

Uno por uno, los candidatos de La Libertad Avanza que suenan para el Senado en las elecciones 2025

Algunos con alianzas, como en Chaco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Entre Ríos, y otros con pactos circunstanciales con partidos provinciales. Acá el detalle:

En Chaco se presentarán como La Libertad Avanza, junto a la UCR, PRO, Acción Chaqueña y Bases y Principios de Chaco.

«El único senador que debe revalidar el mandatario radical es Víctor Zimmermann, una persona de su estrechísima confianza y que es valorado por los libertarios. Se habla de que si ese es el escenario, la segunda pueda ser Ileana Aguirre, que es vicepresidenta de LLA Chaco y suele mostrarse muy cerca del gobernador en sus redes», indica Infobae.

En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la primera candidata será la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. El segundo lugar no está definido.

En un movimiento similar al de Chaco, el partido libertario y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, acordaron unir fuerzas, buscando maximizar sus posibilidades de obtener dos senadores al presentarse juntos en las elecciones.

Qué pasa en Neuquén con La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas 2025

Si bien no está definido, la conducción nacional del partido ya estaría prácticamente tomada la decisión de que la diputada Nadia Márquez salte a una candidatura para el Senado por la provincia de Neuquén.

La principal incógnita gira en torno a quién será el segundo candidato de La Libertad Avanza y si la fuerza tiene las proyecciones para competir por la victoria.

Entre los nombres en consideración, el diputado radical Pablo Cervi, cuyo mandato finaliza este año, cuenta con la confianza de la presidenta provincial del partido.

Por otro lado, David Scherlett, exdiputado del PRO, se muestra cercano a la cúpula libertaria y podría postularse para cualquiera de las dos cámaras.

Mientras tanto, un reciente informe de la consultora política EPyCA ya perfila a Juan Luis Ousset y Julieta Corroza como los candidatos de La Neuquinidad, la coalición electoral que respalda al gobernador Rolando Figueroa.

Los nombres que suenan entre los posibles candidatos de Río Negro para el Senado por La Libertad Avanza

En Río Negro, la presidenta de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, será la candidata a senadora nacional, replicando la estrategia de otros distritos con figuras de la Cámara de Diputados. La boleta libertaria, que Villaverde encabezará, aún está en proceso de definición para el segundo lugar, negociando con los otros espacios de la coalición electoral.

Los posibles candidatos son el abogado penalista Damián Torres y el diputado nacional del PRO, Aníbal Tortoriello. Uno de ellos encabezará la lista de diputados, mientras que el otro ocupará el segundo lugar en la boleta de senadores junto a Villaverde.