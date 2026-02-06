El massismo apoyará la baja de la edad de imputabilidad y rompe la unidad del peronismo

El debate por el nuevo Régimen Penal Juvenil, que llegará al recinto el próximo jueves, provocará un cisma en la principal bancada opositora. El massismo decidió cortar con la estrategia de rechazo cerrado de Unión por la Patria y adelantó que votará a favor de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.

Según publicó Infobae, la decisión se terminó de cocinar este jueves en una reunión en las oficinas de Avenida del Libertador al 850. Allí, Sergio Massa reunió a sus alfiles parlamentarios y bajó una línea clara: «No importa que sea el Gobierno quien haya enviado el proyecto, el Frente Renovador no tiene que cambiar su posición histórica».

El exministro de Economía recordó que él mismo impulsó esta medida en su propuesta de Código Penal de 2015, por lo que votar en contra ahora sería una contradicción ideológica, más allá de quién habite la Casa Rosada.

Fractura expuesta

La postura del Frente Renovador deja al peronismo dividido. El año pasado, el kirchnerismo había maniobrado para sacar a los diputados massistas (Ramiro Gutiérrez, Mónica Litza y Marcela Passo) de las comisiones clave para evitar fisuras y firmar un dictamen de rechazo unánime que mantenía la edad en 16 años. Ahora, esa contención se rompió.

En el massismo creen que no serán los únicos: especulan que legisladores de otros sectores internos del peronismo también podrían acompañar, entendiendo que se trata de un «voto ideológico» que escapa a la disciplina partidaria.

Apoyo con críticas

Si bien levantarán la mano en la votación general, los renovadores llevarán una lista de reclamos al recinto. Consideran que el texto de La Libertad Avanza tiene «defectos» técnicos graves:

Falta de estructura: Advierten que no se crean las figuras del Fiscal, Defensor y Juez de Garantías «del Joven».





Advierten que no se crean las figuras del Fiscal, Defensor y Juez de Garantías «del Joven». Sin fondos: Critican que no haya una cláusula transitoria con un «plan maestro de infraestructura» para construir los centros cerrados y terapéuticos necesarios. «La previsión debería ser legal, no depender de la voluntad de hacer convenios entre partes», señalaron sobre el financiamiento.

Los números del Gobierno

Para el oficialismo, el apoyo massista es un «bonus track». La Libertad Avanza ya tenía los números ajustados gracias al consenso con el PRO, la UCR y bloques federales para fijar la edad en 14 años (originalmente Milei quería 13).

Sin embargo, en el despacho de Martín Menem desconfían: «Creemos que puede haber votos del peronismo pero ni locos los tenemos en cuenta, porque si estamos con los votos muy justos, y el peronismo huele sangre, se pueden dar vuelta», confesó un operador libertario.

El proyecto establece penas máximas de 15 años para delitos graves y prioriza medidas alternativas a la prisión, como monitoreo electrónico y servicios comunitarios, reservando la privación de la libertad como último recurso.