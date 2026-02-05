Julio Cordero defendió la reforma laboral y cruzó a la CGT: «Hay motivos para que los trabajadores esperen que esto suceda»

Julio Cordero en la comisión de Trabajo y Presupuesto, en pleno debato por la reforma laboral. (Foto: Clarín Fotografía)

En medio de la tensión con los sindicatos y las amenazas de medidas de fuerza, el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, defendió los puntos clave de la reforma laboral que impulsa el Gobierno. El funcionario desestimó las críticas de la CGT y aseguró que el proyecto no vulnera derechos adquiridos, sino que busca dar previsibilidad para generar empleo genuino.

Consultado en Radio Mitre sobre el anuncio de la central obrera de iniciar un plan de lucha para frenar la reforma laboral, Cordero se mostró en desacuerdo con la metodología: «La verdad es que yo no haría una medida de fuerza. Hay que dejar a las instituciones funcionar normalmente. Son costumbres que las personas ya no las ven con buenos ojos», afirmó.

Para el Secretario, el debate debe darse en el Congreso, donde ya se trabajó en base a un documento surgido de una mesa de diálogo «donde la CGT estaba ahí sentada».

Reforma laboral: «No se toca ningún derecho esencial»

Cordero fue enfático al responder sobre el «miedo» que agitan algunos sectores gremiales. «No hay motivos para tener miedo, al contrario. Hay motivos para que los trabajadores estén absolutamente esperando que esto suceda», sostuvo, recordando que el empleo registrado formal está «detenido desde el 2011».

El funcionario reveló que hubo una orden directa de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello: «Hubo una instrucción de la ministra: no se quita ningún derecho esencial en esta reforma. No hay nada que pueda perjudicar».

Punto por punto, Cordero aclaró los temas más sensibles:

Vacaciones: «Continúan y ahora realmente van a poder partirlas cuando quieran. Los jóvenes ya no quieren irse 35 días todos juntos», explicó, aclarando que se mantiene un límite mínimo de siete días corridos.





«No se toca en lo más mínimo, no hay una sola coma que toque el aguinaldo en cómo se paga o calcula».





«No se toca en lo más mínimo, no hay una sola coma que toque el aguinaldo en cómo se paga o calcula». Indemnizaciones: Negó que se terminen, pero destacó que se aclara el cálculo para evitar la litigiosidad. «Queda perfectamente aclarada: es un mes de sueldo por año de servicio». Además, valoró la creación del Fondo de Asistencia Laboral, pensado para que las PyMES puedan afrontar desvinculaciones o acuerdos de salida sin quebrar.

Salarios dinámicos y litigiosidad

Uno de los ejes de la reforma, según Cordero, es eliminar la incertidumbre que hoy frena las contrataciones. «Se modifican algunas distorsiones que había de interpretación en la justicia que hacían muy riesgoso contratar», explicó.

En esa línea, adelantó que el nuevo esquema permitirá implementar «salarios dinámicos», donde los empleadores podrán pagar premios o bonos cuando a la empresa le vaya bien, sin miedo a que eso se convierta en un costo fijo impagable en años de vacas flacas. «Hoy pasa que el empleador dice: ‘Me fue bien, pero no lo voy a pagar porque después me hacen juicio’. Eso se va a solucionar», concluyó.

Conciliación obligatoria en trenes

Al inicio de la entrevista, Cordero se refirió también al conflicto con La Fraternidad que amenazaba con paralizar el servicio de trenes hoy. El funcionario confirmó que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria «pensando en la gente» y en la paz social.

«Por 15 días La Fraternidad no puede hacer ninguna medida de fuerza», ratificó, aunque evitó opinar sobre el reclamo salarial de fondo para mantener su «neutralidad» como árbitro en la negociación que llevan adelante los gremios con el área de Transporte.