El médico «elefante» habló sobre el apoyo de Rolando Figueroa al MPN en Rincón de los Sauces

El médico de Rincón de los Sauces, Walter Erdozain, aseguró que «entiende» el apoyo que dio el gobernador electo Rolando Figueroa esta semana al MPN y a la actual intendenta Norma Sepúlveda, pero afirmó que hay mucha gente del partido Comunidad que quedó «muy decepcionada» por no tener un candidato propio en las elecciones del 3 de septiembre.

El profesional participó de las protestas de los «elefantes de salud» en 2021 e inició su carrera política de la mano de Libres del Sur, pero tras la elección del 16 de abril el gobernador electo lo convocó a trabajar en su espacio. Si bien en ese momento se especuló con que lo presentaría como candidato a intendente, el acercamiento que tuvo con el sector petrolero del partido finalmente hizo que virara su preferencia.

El lunes, en una asamblea que organizó el sindicato, el gobernador electo selló su apoyo a Norma Sepúlveda y se comprometió a «brindarles las soluciones que necesita Rincón de los Sauces y Vaca Muerta». Definió que la intendenta «tiene un proyecto de desarrollo muy claro» y que «ha crecido muchísimo en la gestión».

«No tenía la certeza de que iba a haber un apoyo directo y explícito, pero sí lo sospechaba porque, dentro de estas cuestiones de asegurar la gobernabilidad, imagino que tener una buena relación con el sindicato petrolero debe ser una instancia prioritaria para Rolo», analizó en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Dijo que hace varios días que no habla con Figueroa, pero que sí se mantiene en contacto con sus colaboradores Juan Luis «Ousset» y Julieta Corroza. Planteó que no le pedirá una reunión ni intentará contactarlo, porque no siente que sea «una persona importante ni alguien que tenga que hacerle reclamos al gobernador de la provincia». «Si me llama, como ha hecho otras veces y ha sido tan respetuoso, no tengo problema en hablar», indicó.

Para Comunidad, el poder «no lo tiene la gente»

Erdozain aclaró que sigue trabajando dentro de los equipos de Figueroa, en particular en la elaboración del plan de salud que presentará en su gestión, y sigue siendo el referente de Comunidad en Rincón de los Sauces, aunque no se afilió.

Contó que la dirigencia del partido se mantiene «totalmente pasiva» para la elección municipal de septiembre y que tampoco participaron del acto con los petroleros porque no es una línea que compartan.

«Yo entiendo que por ahí lo tiene que hacer por una cuestión de tener un gobierno tranquilo y tener a todos los actores de su lado, pero personalmente no me siento en ese espacio ni me siento identificado con eso. Y como yo soy una persona independiente a la que Rolo invitó, puedo tomar mis decisiones con total tranquilidad», sostuvo.

Sí aclaró que para la militancia de Comunidad en Rincón es más difícil de entender y que «hay gente que se siente muy decepcionada» y que él termina siendo el destinatario de los reclamos, incluso de mensajes «subidos de tono».

«La gente se enoja porque dicen que no es lo que nos prometió, dejando al MPN y a los petroleros en el municipio el poder lo siguen teniendo ellos y no lo tiene la gente, se sienten desplazados», analizó.

Quiénes son los candidatos en Rincón

En la elección del 3 de septiembre, habrá cuatro candidatos a intendente. La actual, Norma Sepúlveda, buscará su reelección con el MPN y otras tres listas, entre colectoras y espejo.

César Godoy, referente de la Uocra, se presentará con las listas de Unidad Popular y de Kolina; el abogado José Quintero Marco irá con Encuentro Republicano Federal y el Partido Socialista; y por último, Héctor Bollani será candidato del Partido de la Inclusión y el Trabajo (PIT).

Podrán votar 18.618 electores argentinos y 473 extranjeros y será con el sistema de boleta única electrónica.