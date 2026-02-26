Calendario escolar 2026 en Neuquén: cuándo es la próxima jornada institucional y qué días no habrá clases

El ciclo lectivo comenzó con el 98% de las escuelas abiertas en la provincia. Foto: Florencia Salto.

Neuquén ya tiene definido el calendario de jornadas institucionales 2026. La fecha forma parte del esquema oficial que establece encuentros de capacitación docente sin actividad para estudiantes en toda la provincia.

Según el cronograma difundido, la primera jornada será el jueves 19 de marzo. Luego continuarán el martes 14 de abril y el miércoles 13 de mayo, entre otras fechas distribuidas hasta noviembre.

Qué días no habrá clases en Neuquén por las jornadas institucionales

Las jornadas institucionales continuarán el jueves 25 de junio y el miércoles 12 de agosto. También están previstas para el jueves 17 de septiembre y el martes 20 de octubre, según el calendario escolar 2026.

El esquema cerrará el miércoles 25 de noviembre. En cada uno de esos días, las escuelas públicas de Neuquén suspenden el dictado de clases para realizar instancias de trabajo institucional con equipos directivos y docentes.

El 19 de marzo será la primera suspensión de clases por jornada institucional. Foto: Florencia Salto.

El calendario se conoció después del inicio del ciclo lectivo 2026, que comenzó esta semana con una amplia concurrencia en las escuelas primarias. El regreso se dio con el 98% de los establecimientos abiertos en la provincia.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, expresó a Diario RÍO NEGRO: «Arrancamos el ciclo lectivo con normalidad en primaria y especial, que son las dos dos niveles que hoy empezaban». La funcionaria también precisó que «son 16 escuelas en toda la provincia de casi 500».

Con el 98% de las escuelas abiertas, así arrancó el ciclo lectivo 2026 en Neuquén

El regreso a las aulas se produjo este miércoles por la mañana en toda la provincia. Las escuelas primarias volvieron a recibir estudiantes, mientras que el nivel secundario comenzará la semana próxima.

Desde el ministerio de Educación informaron que 16 establecimientos no pudieron iniciar por obras en ejecución. Cada institución definirá el esquema de contacto con el alumnado hasta retomar la actividad plena en el edificio.

Además, esta semana se inauguraron tres nuevos establecimientos y se anunciaron cuatro más para los próximos días. También se realizaron intervenciones en 140 edificios escolares y se registraron más de 23.400 solicitudes para las Becas Gregorio Álvarez, junto con más de 4.700 formularios de nivel superior.

Jornadas institucionales en escuelas de Receso Invernal Extendido de Neuquén

El calendario también fija las jornadas institucionales para las escuelas del ámbito rural con Receso Invernal Extendido (RIE) entre septiembre de 2026 y mayo de 2027. Según la imagen oficial, la primera jornada comienza el jueves 17 de septiembre.

El cronograma continúa el martes 20 de octubre y el miércoles 25 de noviembre de 2026. Ya en 2027, las jornadas fueron establecidas para el martes 12 de enero y el miércoles 3 de febrero.

El esquema para establecimientos rurales RIE sigue el jueves 18 de marzo, el martes 13 de abril y el miércoles 12 de mayo de 2027.