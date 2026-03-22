El ministro Lucas Castelli contó que atraviesa una compleja enfermedad: seguirá en el cargo y afronta un «tratamiento fuerte»

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén, Lucas Castelli, informó este domingo mediante sus redes sociales que padece una enfermedad por la que ya inició un esquema de tratamiento médico hace quince días.

Castelli detalló que los síntomas aparecieron hace dos meses y que, tras realizarse estudios de alta complejidad, se confirmó el diagnóstico. Según explicó el funcionario, la situación lo obliga a reestructurar su rutina diaria, aunque aclaró que no solicitará licencia de su cargo.

Continuidad en la gestión y cuidados preventivos: qué dijo Lucas Castelli

Pese al tratamiento, el ministro ratificó su permanencia en el Gobierno.

«Entiendo que una enfermedad no detiene el reloj, sino que uno debe seguir con sus funciones como padre y sus funciones profesionales», manifestó. No obstante, indicó que su exposición pública podría disminuir debido a la necesidad de extremar cuidados sanitarios indicados por los profesionales.

Desde su entorno confirmaron a Diario RÍO NEGRO que Castelli continuará al frente del Ministerio. «Sin licencia, pero con mayores cuidados», indicaron.

Mensaje sobre la prevención médica

En su comunicación, el ministro enfatizó la importancia de los controles de salud periódicos para obtener diagnósticos precoces.

“Vayan al médico, háganse los chequeos y los estudios correspondientes. Si lo agarramos a tiempo, nos da otra oportunidad”, señaló, vinculando su caso personal con la detección temprana de patologías.

Finalmente, el titular de la cartera laboral agradeció el acompañamiento recibido desde el inicio de este proceso y reafirmó su compromiso con la gestión provincial.