El MPN ganó la pulseada para retener el expediente de la Audiencia Pública bajo su órbita

No hubo chances de revisar la definición que impuso el oficialismo de enviar la petición de hacer una Audiencia Pública a la comisión que domina el MPN y sus aliados en el Deliberante. El partido provincial y Hacemos Neuquén definieron que sea la comisión de Servicios Públicos la que convoque o no a una audiencia en el plazo de un mes, que es lo que establece la Carta Orgánica cuando los vecinos peticionan una jornada de debate público.

El presidente del bloque oficialista y de la comisión que tendrá a su cargo analizar el expediente, Atilio Sguazzini, le aconsejó a sus pares comprender el orden del día para darse cuenta cómo se habían equivocado en la pulseada de uno de los temas más esperados para definir en la sesión.

La oposición pidió reconsiderar la medida y el oficialismo impuso su número: se necesitaba 11 votos para solicitar que la Audiencia Pública se tratara en la comisión de Legislación (que era la otra postura) y no les alcanzó, consiguieron 8.

Si el pedido de Audiencia Pública se valoraba desde la óptica de viabilizar una petición ciudadana y hacer funcionar un estatuto de la Carta Orgánica, el análisis de los aspectos formales se realizaría en la comisión de Legislación.

Con el giro del expediente a Servicios Públicos, el pedido de más de 13.000 electores se analizará en torno a la pertinencia del tema: poner en discusión la ordenanza 14.645, que adicionó tres ítems a la boleta de CALF para obtener de los usuarios (en cuotas por 8 años) el pago de la deuda de Calf con Cammesa y una tasa adicional para solventar la administración del Complejo Ambiental Neuquén. El tercer ítem está autorizado, pero no se instrumentó

Con la Audiencia, los vecinos buscan conocer las explicaciones tanto del intendente Mariano Gaido como de las autoridades de Calf, sobre los motivos que originaron los cobros adicionales; ya que entienden que no corresponde y en el caso de la cooperativa, aseguran que contaba con otras vías para devolver los fondos sin prorratear la millonaria cifra entre los socios de la ciudad por 8 años.

La cifra de electores que piden la audiencia se incrementó por la incorporación de más de 600 firmas a las 12.700 que fueron entregadas la semana pasada. Un grupo de socias autoconvocadas, aseguraron que continuarán con la campaña para adicionar más respaldos.

Al menos cuatro presidentes y presidentas de bloque se fueron ayer de la comisión de Labor Parlamentaria con la idea de que, en la sesión, se definiría en votación en qué comisión se abordaba la petición de audiencia de más de 13.000 electores.

Sguazzini aseguró que interpretaron mal. La presidenta del Concejo, Claudia Argumero (MPN) les dijo que no le correspondía aclarar si había una indicación en contrario a la remisión a Servicios Públicos y se votó en conjunto con la remisión general de los expedientes a comisión. «Nos ganaron por tiernitos», se lamentó la concejala de Comunidad, Laura Pérez, quien aseguró que bregará por defender la «constitucionalidad» de la Audiencia Pública. Comunidad, no integra la comisión de Servicios.

Para la Izquierda, la falta de acuerdo político se debe a que buscarán impedir la audiencia porque quieren mantener los tributos sin escuchar razones. «Juntaron el doble de firmas de lo que se necesita para ser escuchados en el Deliberante, había que darle prioridad a la herramienta (la Audiencia Pública) más que al tema», aseguró Priscila Otton, del Frente de Izquierda Unidad (FITU).

En su opinión, en la comisión que preside Sguazzini, se alargará el tratamiento y hasta es posible que no lo autoricen «porque no cambió el posicionamiento de que sigan cobrando el ítem de la deuda con Cammesa y de Calf en la boleta», dijo. En su opinión, «pareciera ahora que hay un interés para otorgar la herramienta democrática y participativa de ser escuchados», sostuvo.

Otton recordó que desde que se inició el periodo de sesiones, está en comisión un proyecto del FITU para derogar la ordenanza que creó los 3 ítems (14.645) y a excepción de la izquierda, no se logró que otro bloque firme ese despacho para que el tema llegue a ser votado en alguna sesión.

Hacemos Neuquén votó junto con el MPN para mantener el expediente de la audiencia en Servicios Públicos porque uno de sus integrantes, José Luis Artaza (cuando era de Nuevo Compromiso Neuquino) junto con Sguazzini fueron quienes activaron políticamente el 30 de noviembre de 2023 para conseguir los votos y lograr la incorporación de los 3 nuevos ítems a la factura de la luz en tiempo récord y sin los informes de actualización de la deuda en los meses que el expediente estuvo en el Concejo o el detalle de cuántos residenciales y o grandes usuarios pagarían las cuotas.

En la misma sesión se modificó la ordenanza tarifaria, porque hasta el día anterior, la tasa del CAN, que se autorizó a cobrar en la boleta, no estaba creada.