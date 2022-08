El MPN encamina un acuerdo para sortear la primera interna del 2022

El Movimiento Popular Neuquino convocó, discutió y mostró los dientes, pero todo indica que la interna del 21 de este mes terminará en un gran acuerdo. El plazo para presentar listas para la Junta de Gobierno, la Convención partidaria y las 22 seccionales vence mañana y los dirigentes de los sectores Azul y Azul y Blanco intensifican esfuerzos por alcanzar los consensos que permitan sortear la competencia.

Tampoco está descartada aún la participación del espacio Violeta que lidera el diputado nacional Rolando Figueroa, pues fuentes del partido auguraban ayer «final abierto» para el reparto de cargos de autoridades provinciales.

«Primó el consenso y el acuerdo. Si hay diferencias, se van a visibilizar en la próxima interna», se indicó ayer desde el oficialismo. Las negociaciones no estaban cerradas ayer, pero la posibilidad de una contienda en las urnas solo estaba en duda en algunas seccionales donde la Azul y Blanca había mostrado intención de competir.

El líder de la agrupación, Guillermo Pereyra, había indicado que tenían referentes trabajando para definir candidatos y juntar avales en las de Centenario, Junín de los Andes, Cutral Co, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, Añelo, Chos Malal, Loncopué y Buta Ranquil.

Si el acuerdo con los otros espacios internos se termina concretando, ninguno de los 98.000 afiliados al partido debería asistir a las urnas el 21 de agosto.

Pereyra ratificó ayer a RÍO NEGRO que su expectativa era llegar a un consenso, pues no se mostró dispuesto a competir por los máximos cargos. «Preferimos no ir a la interna en la provincia, por eso estábamos proponiendo una lista de unidad donde participaran los tres sectores y todavía no tenemos una respuesta firme», indicó.

Dijo que negociar un acuerdo «es importantísimo para llegar a las otras elecciones internas donde se eligen candidatos, gobernador, vice y diputados». «Después, quien mida mejor será quien sea el candidato, de la línea que sea. Pero tiene que haber un proyecto primero, no amontonar gente», insistió.

El pedido que dio inicio a la unidad

Guillermo Pereyra había sido el primero en reclamar un reparto tripartito de candidaturas para evitar la competencia, algo que apoyó el diputado Figueroa. Ambos dirigentes han mantenido conversaciones con los líderes de la lista Azul, las que se extenderán también hoy.

Lo que sí estaría ratificado, haya o no incorporación de referentes de los demás sectores al armado final, es que serán Omar Gutiérrez y Jorge Sapag quienes encabezarán las nóminas para presidir la Junta de Gobierno y la Convención, respectivamente.

Los mandatos vencen el 9 de septiembre y, quienes asuman ahora, se mantendrán en los cargos hasta el 2026.

Electores 98.000 son los afiliados en condiciones de participar de esta elección interna, según arrojó el padrón provisorio.