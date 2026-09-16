El municipio de Bariloche motoriza el área de Seguridad con nuevo equipamiento

El gobierno municipal de Bariloche dio impulso a la seguridda ciudadana y creó un cuerpo de prevención. Archivo

El gobierno de Bariloche definió la compra de cuatro motos para dotar la subsecretaría de Seguridad Ciudadana que ya tiene operativo su Cuerpo de Prevención Municipal.

El presupuesto oficial que había dispuesto la Municipalidad era de 51 millones de pesos y convocó a una licitación privada para que posibles proveedores realicen sus ofertas. Finalmente, la adjudicación recayó en la firma Norberto Fernando Pizzuti, que ofreció los vehículos por 52.700.000 pesos (IVA incluido).

Al tratarse de una licitación privada, el municipio invitó a 21 empresas proveedores de motocociletas, algunas de ellas de manera directa a fábricas, y se inclinó por el proveedor local que cumplió los “recaudos exigidos en el pliego de bases y condiciones”.

El acta de preajudicación fue firmada a comienzos de septiembre por seis representantes de distintas áreas del Municipio, incluyendo al presidente del tribunal de Contralor, Estanislao Cazaux, que certificó el proceso.

El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Carlos Bais, días atrás informó a este diario que el área estaba a la espera de las motocicletas y serán utilizadas para la tarea preventiva en la vía pública, ante la necesidad de tener una movilidad más ágil, coordinando también la tarea de calle con las observaciones que realizan los operadores del Centro de Monitoreo Municipal, que también depende del área.

Las características de las motos

Las características de las motocicletas adquiridas contempla monocilíndrico, 4 tiempos, OHC, 2 válvulas o superior, cilindrada en un rango de 240 cc o superior; con caja manual de cinco velocidades y tanque de capacidad de 10 litros de combustible.

Las motos que el municipio compró, según el pliego, deben contar con cubre puños; parabrisas alto de policarbonato ahumado de alta resistencia; protección lateral; mando de balizas y sirenas de emergencia integrados al manubrio.

Según la resolución 3116 firmada ayer por el intendente Walter Cortés, el monto a pagar saldrá de distintas partidas presupuestarias del municipio incluyendo fondos del servicio administrativo central; del programa de seguridad ciudadana; y de la cuenta destinada a mantenimiento de equipamiento de seguridad.

La compra de una embarcación, en análisis

En junio el municipio también lanzó una licitación privada para comprar una embarcación, con un presupuesto de 81 millones de pesos, para ser destinada a las tareas de reacondicionamiento de la isla Huemul.

El proceso cumplió los plazos de presentación de ofertas, pero una firma impugnó la licitación privada, por motivos que no se hicieron públicos en la documentación municipal de acceso libre.

La comisión de preadjudicación a comienzos de septiembre rechazó la impugnación y seguirá con el proceso administrativo correspondiente, por lo que se espera que próximamente se concrete la adjudicación.