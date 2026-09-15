El municipio de Bariloche busca recuperar deuda de los barrios más morosos

El municipio de Bariloche ofrece beneficios con quita de intereses para que los contribuyentes de la zona Sur se pongan al día. Archivo

La Municipalidad de Bariloche mantiene hasta el 30 de septiembre un plan especial de recupero de deuda, con descuento de intereses, destinada a los barrios ubicados en la zona Sur y colindantes, los sectores con menor cumplimiento de tasas.

El programa “Recuperación de Deudas Municipales” fue puesto en marcha julio y a dos semanas de concluir, el gobierno local pone el foco en unos 35 barrios a quienes alentó acogerse a los beneficios.

El cumplimiento de tasas municipal tuvo un descenso progresivo en los últimos meses, pero fue brusca la caída en agosto, con un nivel de pago de solo el 33,8%, el nivel más bajo de los últimos dos años y medio.

El mapa de cumplimiento de tasas por barrio muestra entre los sectores con menor pago al día justamente los barrios de la delegación Sur, donde se ubican las poblaciones más vulnerables. Hay barrios que apenas rozan el 10% de pago.

Qué barrios pueden acceder al financiamiento de deuda

La secretaría de Hacienda destina el plan especial de regularización fiscal a los contribuyentes de la zona de Delegación Sur y de los barrios colindantes pertenecientes a la Delegación Urbana. Según enumeró el muicipio en la información difundida, abarca los barrios: El Frutillar, Nahuel Hue, Nuestras Malvinas, 645 Viviendas, Pilar I y II, Villa Lago Gutiérrez, Villa Arelauquen, Dos Valles, Omega, 2 de Abril, Valle Azul, El Maitén, Unión, Cooperativa 258, Lomas de Cauquén, Reina Mora, Chal Huaco, Frutillar Norte, entre otros.

Además de Amancay (96 Viv.), Martín de Güemes (144 Viv.), 266 Viviendas, Los Abedules, Vuriloche, 28 de Abril, Peumayén (153 Viv.), Furman – General San Martín (169 Viv.), Antú Hue (170 Viv.), 181 Viviendas, Barrio Argentino, Arrayanes, El Progreso, Eva Perón, El Vivero y San Ceferino.

Según se explicó, con este plan se busca atender la coyuntura económica actual y tiene como objetivo “brindar a las familias locales la oportunidad de sanear su situación tributaria sin que esto signifique un impacto desmedido sobre la economía familiar”.

El plan alcanza a las deudas por Tasas por Servicios Municipales acumuladas hasta el último período vencido. Está dirigido puntualmente a aquellos contribuyentes que registren una morosidad mínima de doce (12) períodos fiscales y correspondan a inmuebles de uso residencial o particular (quedan excluidos aquellos predios con cuenta comercial activa).

El régimen ofrece la quita de intereses por mora según la modalidad de pago elegida. Quienes decidan cancelar su deuda en una sola cuota (pago al contado) accederán a un beneficio exclusivo del 100% de descuento en los intereses acumulados.

Sin embargo con los planes de financiamiento, el porcentaje de quita de intereses disminuye a medida que aumenta la cantidad de cuotas: con seis cuotas 70% de descuento en intereses de mora (tasa de financiación del 3% mensual); de 7 a 12 cuotas: 50% de descuento en intereses de mora (tasa de financiación del 3,50% mensual); y de 13 a 24 cuotas: 30% de descuento en intereses de mora (tasa de financiación del 4% mensual).

El municipio remarcó que en ningún caso el plan significa una quita del capital adeudado, pero otorga un marco de facilidades único para recuperar la regularidad fiscal.