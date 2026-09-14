Bariloche sacó a su patrulla urbana a la calle, con capacitación de la Policía de CABA

El Cuerpo de Prevención Municipal de la subsecretaría de Seguridad Ciudadana de Bariloche ya está operativo.

El Cuerpo de Prevención Municipal, que forma parte de la subsecretaría de Seguridad Ciudadana se ve en las calles de Bariloche. Su presencia se hizo notar en la Fiesta Nacional de la Nieve y siguió con participación de controles de tránsito, asistencia a personas en situación de calle, intervención ante contravenciones en la vía pública.

El área fue fortalecida por el intendente Walter Cortés hacia fines de junio cuando le otorgó rango de subsecretaría a la Seguridad Ciudadana, y una serie de objetivos y misiones que poco a poco comenzaron a hacerse realidad de la mano de su titular Carlos Bais.

La subsecretaría hoy cuenta con diez personas, entre ellas se cuenta al funcionario a cargo. Una camioneta y un vehículo, y está a la espera de cuatro motocicletas para sumar movilidad, según indicó Bais a Diario RÍO NEGRO.

“Estamos en etapa de conformación”, resumió el subsecretario a poco menos de tres meses de constituida el área que busca sumar una pata municipal a la tarea de prevención y seguridad ciudadana, sin contar con poder de policía, pero con un trabajo articulado entre las fuerzas provincial y federales, y distintos organismos como la Fiscalía y el Poder Judicial.

Bais señaló que actualmente la Policía Municipal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dicta talleres para capacitar al personal de la subsecretaría, que por ahora está nutrido de empleados municipales, algunos que obtuvieron el pase desde otras áreas.

Bais dijo que el gobierno local entiende a la “seguridad como uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Es importante que dentro de la seguridad ciudadana el municipio puede empezar a trabajar, hay mucha inseguridad y nuestro objetivo es ayudar a las fuerzas y controlar las faltas menores”, afirmó.

El funcionario dijo que el Cuerpo de Prevención Municipal participa en controles viales que comanda la secretaría de Tránsito municipal, pero también acompañan a la Policía y Gendarmería en rutas nacionales. Además coordinar tareas con el ministerio Público Fiscal.

“Hacemos un trabajo integral e interdisciplinario, hacemos prevención en los barrios con la presencia en la calle; trabajamos con personas en situación de calle desalentando acciones que puedan constituir un delito”, señaló el subsecretario quien destacó que la sociedad comienza a “identificar” este cuerpo municipal y solicita su presencia ante contravenciones o para pedir acciones preventivas.

A modo de ejemplo, dijo que en muchos casos la sola presencia del personal municipal de Seguridad Ciudadana desalienta incidentes o molestias, como el caso de los ruidos molestos que provocan las motocicletas o el hecho de disipar que se agrupen personas en la vía pública para consumir bebidas alcohólicas.

Bais dijo que la subsecretaría se está “reestructurando” y a su entender “vamos encaminados, trabajando en el marco de lo legal”, mientras que cuestionó los reproches hacia el nuevo rol del organismo que le imprimió esta gestión: “A Bariloche no le tendría que molestar que la gente trabaje en pos de cosas buenas”, sentenció.