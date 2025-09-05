El municipio de Bariloche ya tiene Defensora del Pueblo en funciones

El intendente no estuvo en la asunción de la Defensora del Pueblo de Bariloche

Luego de una acefalía de tres meses en la Defensoría del Pueblo municipal de Bariloche por los desacuerdos políticos para su designación, la nueva titular de ese cargo Mariana Minuth asumió y expresó su compromiso de “escuchar mucho” y recuperar la “presencia territorial” de ese organismo.

Minuth tiene 23 años, es la defensora más joven en la historia de Bariloche y también la más joven del país. Su propuesta se impuso entre las de otros 19 postulantes. El proceso de selección -que comenzó en febrero- debió estar resuelto a comienzos de junio, pero se atrasó hasta la semana pasada, cuando los concejales en sesión especial alcanzaron el acuerdo de 8 votos para el nombramiento.

La joven defensora dijo que no tiene militancia política previa aunque “alguna vez” estuvo afiliada al PJ. En la votación logró apoyo de los cinco bloques opositores y solo se lo negaron los tres concejales del PUL, afines al intendente Walter Cortés, quien hoy envió un saludo por escrito pero se ausentó del acto protocolar.

Minuth registra antecedentes de presentaciones ante el Concejo con inquietudes sobre la ludopatía en adolesentes, es Psicóloga Social y reivindicó esa condición durante su mensaje inicial con una cita de Enrique Pichón Riviére, al asegurar que la impronta de su gestión en la Defensoría sera la de “planificar la esperanza”.

Consultada por este medio, Minuth dijo que se propone “potenciar” los servicios de mediación que la Defensoría implementa ya desde hace años. Prometió garantizar además una mayor presencia “en las juntas vecinales, en los consejos”, como el de discapacidad y el de adultos mayores- y también mencionó la importancia de rescatar “el comité contra la tortura”, que está creado por ordenanza pero tiene escasa actividad.

Como asesor letrado la acompañará Carlos Arrative, quien ya ocupó ese rol años atrás y luego fue subsecretario de Deportes durante la gestión de Gustavo Gennuso.

Minuth no quiso criticar a sus antecesoras pero dijo que la Defensoría “ha estado un poco ausente” en la interlocución con los grupos impulsores de distintas demandas y quiere resolver ese déficit. Subrayó que su idea es “generar redes” y promover el diálogo “para la paz social”. Señaló también que defender derechos no es solo actuar cuando son vulnerados sino “prevenir y educar”.