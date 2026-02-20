El municipio de Roca compró nueve vehículos para la flota municipal

El municipio de Roca incorporó nueve vehículos, con distintas funciones, incluidas unidades pesadas, a la flota municipal.

El anuncio y presentación se hizo frente al municipio ayer y demanda una inversión de $ 1.540 millones, que según se informó desde la municipalidad, se costeará con fondos propios y gran parte de los vehículos se incorporan a través de un leasing.

Qué vehículos se incorporaron

El municipio que preside María Emilia Soria incorporó las siguientes maquinarias: dos camiones compactadores de residuos que pasarán a formar del servicio de recolección.

Una motoniveladora, una máquina clave para los trabajos de reparación de las calles de ripio en distintos puntos de la ciudad.

La motoniveladora que sumó el municipio de Roca.

También se sumó un camión con barredora y aspiradora para realizar los trabajos de limpieza de calles de asfalto.

Además se sumaron un camión porta contenedor, un minibus, una grúa de tránsito con camilla de auxiliio y un utilitario de soporte para tareas en el área de servicio social.

María Emilia Soria destacó la importancia de las incorporaciones a la flota municipal, que este año tienen como marco la Fiesta de la Manzana.