Paro universitario este martes 8: el reclamo por la Ley de Financiamiento y las medidas para hoy

El Frente Sindical de las Universidades Nacional convocó a un paro de 24 horas para este martes 8 de septiembre. Se anunció el cese total de clases en todos las universidades nacionales públicas.

La medida se realizará en reclamo de recomposición salarial y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida se suma al paro del pasado miércoles 2 de septiembre, convocado tras el fracaso de la negociación con el Gobierno nacional.

Paro universitario este martes 8: qué medidas se esperan durante el cese de clases

La Federación Universitaria del Comahue (FUC) mencionó que se sumarán a los reclamos a nivel nacional, pero sin una movilización en los centros de las ciudades del Alto Valle. El conflicto mantiene como ejes centrales la recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

A través de sus redes sociales, los gremios argumentaron que la jornada de lucha del próximo martes 8 de septiembre comprenderá tanto al personal docente como a quienes sostienen las tareas administrativas, técnicas y de servicios.

La convocatoria fue lanzada por los gremio Conado, Condadu Histórica, Fedun, Ctera, Fagdut, UDA y Fatun, bajo la consigna de «paro total en las universidades nacionales».

Paro universitario este martes 8: qué medidas de reclamo se realizarán en los próximos días

Un miembro del Consejero Superior de la UNCO dialogó con Diario RÍO NEGRO y detalló sobre la medida de reclamo de los gremios y sectores universitarios en la región. En la misma informó que el día del paro no habrá movilización en el centro de las ciudades u otras actividades, pero si en los siguientes días.

En la entrevista, informó que se organizará la «Marcha de la Bronca» el día miércoles 9 de septiembre, con participación de Adunc y Unter «Estaremos allí invitando a toda la comunidad y estudiantes, donde la consigna principal constará de la aprobación de la Ley de Financiamiento universitario»

La medida se suma al paro del pasado miércoles 2 de septiembre, convocado tras el fracaso de la negociación con el Gobierno nacional. El conflicto mantiene como ejes centrales la recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

A su vez, Conaduh remarcó que el martes 15 de septiembre se firmó una nueva jornada nacional de clases públicas, con el dictado de actividades en las calles y sectores al aire libre.