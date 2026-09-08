El Gobierno oficializó el nombramiento de 35 jueces y siete vocales: uno por uno, quiénes son
Las nuevas designaciones fueron informadas mediante decretos publicados en el Boletín Oficial. Los jueces estarán distribuidos entre la Capital Federal, Catamarca y Chubut.
El Gobierno nacional, mediante la publicación del Boletín Oficial, anunció este martes el nombramiento de 35 jueces y siete vocales que se sumarán a distintos tribunales de Justicia.
Los decretos fueron firmados por el propio presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Según lo detallado, la mayoría de los jueces son para Capital federal, mientras que los restantes son para Catamarca y Chubut.
Uno por uno, quiénes son los jueces y vocales
|Nombre y Apellido
|Cargo / Función
|Organismo / Tribunal
|Jurisdicción / Ubicación
|Normativa / Observación
|Walter Alfredo Cavassa
|Juez de Cámara
|Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°12
|Capital Federal
|Decreto 883/2026
|Florencia Inés Córdoba
|Jueza
|Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°66
|Capital Federal
|—
|Javier Rodrigo Pereyra
|Juez
|Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°3
|Capital Federal
|—
|Valeria Alejandra Rico
|Jueza de Cámara
|Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4
|Capital Federal
|—
|María Virginia Miguel Carmona
|Jueza de Cámara
|Tribunal Oral en lo Criminal Federal
|Catamarca
|—
|Vanesa Silvana Alfaro
|Jueza de Cámara
|Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16
|Capital Federal
|—
|Ramiro Ariel Mariño
|Juez
|Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°54
|Capital Federal
|—
|Julio César Di Giorgio
|Juez de Cámara
|Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10
|Capital Federal
|—
|Sergio Buitrago
|Juez
|Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°26
|Capital Federal
|—
|Ramiro Velasco
|Juez de Cámara
|Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6
|Capital Federal
|—
|Pablo César Cina
|Juez de Cámara
|Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°19
|Capital Federal
|—
|Miguel Ángel Asturias
|Juez
|Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°27
|Capital Federal
|—
|Karina Gabriela Rapkinas
|Jueza
|Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°69
|Capital Federal
|—
|José María Abram Luján
|Juez
|Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°110
|Capital Federal
|—
|Sebastián Rodrigo Ghersi
|Juez
|Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45
|Capital Federal
|—
|Diego Andrés Villanueva
|Juez
|Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°42
|Capital Federal
|—
|Fernando Carlos Damián Pascual
|Juez
|Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°41
|Capital Federal
|—
|Maximiliano Alberto Leandro Callizo
|Juez
|Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°58
|Capital Federal
|—
|Sergio Alejandro Echegaray
|Juez
|Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°44
|Capital Federal
|—
|Mariana Salduna
|Jueza de Cámara
|Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°25
|Capital Federal
|—
|Bárbara Rastellino
|Jueza
|Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°27
|Capital Federal
|—
|Gustavo Alejandro Roque Cultraro
|Juez
|Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°10
|Capital Federal
|—
|Lucila Califano
|Jueza
|Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°9
|Capital Federal
|—
|Juan Pablo Ángel Sala
|Juez
|Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°23
|Capital Federal
|—
|Ángela Cecilia Pagano Mata
|Jueza
|Tribunal Federal de Juicio
|Comodoro Rivadavia, Chubut
|—
|Federico Alfredo Battilana
|Juez
|Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30
|Capital Federal
|—
|Evangelina María Lasala
|Jueza de Cámara
|Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°18
|Capital Federal
|—
|Santiago Juan Schiopetto
|Juez de Cámara
|Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6
|Capital Federal
|—
|Santiago Villagrán
|Juez
|Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°19
|Capital Federal
|—
|Pilar Fernández Escarguel
|Jueza
|Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°109
|Capital Federal
|—
|Sebastián Pedro Ruiz
|Juez
|Tribunal Federal de Juicio
|Comodoro Rivadavia, Chubut
|—
|Juan Santiago Ylarri
|Juez
|Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°22
|Capital Federal
|—
|Adolfo Omar Piendibene
|Juez
|Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°38
|Capital Federal
|—
|Albertina Anatonia Carón
|Jueza de Cámara
|Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°19
|Capital Federal
|—
|Ana María Busleiman
|Jueza de Cámara
|Tribunal Oral en lo Criminal Federal
|Catamarca
|—
|Valeria Pérez Casado
|Vocal
|Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C
|Capital Federal
|—
|Florentino Malaponte
|Vocal
|Cámara Federal de Apelaciones, Sala A
|Rosario, Santa Fe
|—
|Alicia Isabel Braghini
|Vocal
|Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III
|—
|—
|María Soledad Mancini
|Vocal
|Cámara Federal de Apelaciones, Sala A
|Córdoba
|—
|Juan Manuel Cabral
|Vocal
|Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala K
|Capital Federal
|—
|Facundo Carlos Cortés
|Vocal
|Cámara Federal de Apelaciones, Sala B
|Córdoba
|—
|Andrés Guillermo Fraga
|Vocal
|Cámara Federal de Apelaciones
|San Justo, Buenos Aires
|—
Comentarios