El Gobierno oficializó el nombramiento de 35 jueces y siete vocales: uno por uno, quiénes son

El Gobierno nacional, mediante la publicación del Boletín Oficial, anunció este martes el nombramiento de 35 jueces y siete vocales que se sumarán a distintos tribunales de Justicia.

Los decretos fueron firmados por el propio presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Según lo detallado, la mayoría de los jueces son para Capital federal, mientras que los restantes son para Catamarca y Chubut.

Uno por uno, quiénes son los jueces y vocales