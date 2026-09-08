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Política

El Gobierno oficializó el nombramiento de 35 jueces y siete vocales: uno por uno, quiénes son

Las nuevas designaciones fueron informadas mediante decretos publicados en el Boletín Oficial. Los jueces estarán distribuidos entre la Capital Federal, Catamarca y Chubut.

Redacción

Por Redacción

El Gobierno oficializó el nombramiento de 35 jueces y siete vocales

El Gobierno oficializó el nombramiento de 35 jueces y siete vocales

El Gobierno nacional, mediante la publicación del Boletín Oficial, anunció este martes el nombramiento de 35 jueces y siete vocales que se sumarán a distintos tribunales de Justicia.

Los decretos fueron firmados por el propio presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Según lo detallado, la mayoría de los jueces son para Capital federal, mientras que los restantes son para Catamarca y Chubut.

Uno por uno, quiénes son los jueces y vocales

Nombre y ApellidoCargo / FunciónOrganismo / TribunalJurisdicción / UbicaciónNormativa / Observación
Walter Alfredo CavassaJuez de CámaraTribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°12Capital FederalDecreto 883/2026
Florencia Inés CórdobaJuezaJuzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°66Capital Federal
Javier Rodrigo PereyraJuezJuzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°3Capital Federal
Valeria Alejandra RicoJueza de CámaraTribunal Oral en lo Criminal Federal N°4Capital Federal
María Virginia Miguel CarmonaJueza de CámaraTribunal Oral en lo Criminal FederalCatamarca
Vanesa Silvana AlfaroJueza de CámaraTribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16Capital Federal
Ramiro Ariel MariñoJuezJuzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°54Capital Federal
Julio César Di GiorgioJuez de CámaraTribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10Capital Federal
Sergio BuitragoJuezJuzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°26Capital Federal
Ramiro VelascoJuez de CámaraTribunal Oral en lo Criminal Federal N°6Capital Federal
Pablo César CinaJuez de CámaraTribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°19Capital Federal
Miguel Ángel AsturiasJuezJuzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°27Capital Federal
Karina Gabriela RapkinasJuezaJuzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°69Capital Federal
José María Abram LujánJuezJuzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°110Capital Federal
Sebastián Rodrigo GhersiJuezJuzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45Capital Federal
Diego Andrés VillanuevaJuezJuzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°42Capital Federal
Fernando Carlos Damián PascualJuezJuzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°41Capital Federal
Maximiliano Alberto Leandro CallizoJuezJuzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°58Capital Federal
Sergio Alejandro EchegarayJuezJuzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°44Capital Federal
Mariana SaldunaJueza de CámaraTribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°25Capital Federal
Bárbara RastellinoJuezaJuzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°27Capital Federal
Gustavo Alejandro Roque CultraroJuezJuzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°10Capital Federal
Lucila CalifanoJuezaJuzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°9Capital Federal
Juan Pablo Ángel SalaJuezJuzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°23Capital Federal
Ángela Cecilia Pagano MataJuezaTribunal Federal de JuicioComodoro Rivadavia, Chubut
Federico Alfredo BattilanaJuezJuzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30Capital Federal
Evangelina María LasalaJueza de CámaraTribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°18Capital Federal
Santiago Juan SchiopettoJuez de CámaraTribunal Oral en lo Criminal Federal N°6Capital Federal
Santiago VillagránJuezJuzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°19Capital Federal
Pilar Fernández EscarguelJuezaJuzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°109Capital Federal
Sebastián Pedro RuizJuezTribunal Federal de JuicioComodoro Rivadavia, Chubut
Juan Santiago YlarriJuezJuzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°22Capital Federal
Adolfo Omar PiendibeneJuezJuzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°38Capital Federal
Albertina Anatonia CarónJueza de CámaraTribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°19Capital Federal
Ana María BusleimanJueza de CámaraTribunal Oral en lo Criminal FederalCatamarca
Valeria Pérez CasadoVocalCámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala CCapital Federal
Florentino MalaponteVocalCámara Federal de Apelaciones, Sala ARosario, Santa Fe
Alicia Isabel BraghiniVocalCámara Federal de la Seguridad Social, Sala III
María Soledad ManciniVocalCámara Federal de Apelaciones, Sala ACórdoba
Juan Manuel CabralVocalCámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala KCapital Federal
Facundo Carlos CortésVocalCámara Federal de Apelaciones, Sala BCórdoba
Andrés Guillermo FragaVocalCámara Federal de ApelacionesSan Justo, Buenos Aires


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El Gobierno nacional, mediante la publicación del Boletín Oficial, anunció este martes el nombramiento de 35 jueces y siete vocales que se sumarán a distintos tribunales de Justicia.

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