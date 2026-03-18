El nuevo mapa del Senado: con la mira en agilizar reformas, el oficialismo y la oposición acuerdan las comisiones

Tras el periodo de tensiones que marcó el inicio del año parlamentario, la Cámara Alta alcanza un acuerdo político para constituir sus cuerpos de trabajo. Entre este miércoles y jueves, se formalizará la integración de nueve comisiones clave, un paso administrativo y político que permitirá retomar el flujo de dictámenes y el debate de proyectos en el recinto.

El nuevo esquema refleja un entendimiento entre los principales bloques, otorgando al oficialismo y sus aliados la conducción de áreas de gestión, mientras se garantiza la representación proporcional de la oposición.

A diferencia de las controversias reglamentarias de meses anteriores, esta etapa se caracteriza por la búsqueda de consenso. El oficialismo garantizó la participación del interbloque de Unión por la Patria con seis lugares en las diversas comisiones, lo que facilitó la integración del peronismo a la dinámica de trabajo.

En este marco de reordenamiento, se destaca el traspaso de la comisión de Trabajo y Previsión Social, que dejará de estar bajo la órbita de Patricia Bullrich para ser conducida por la senadora Carmen Álvarez Rivero.

Cronograma de constitución y autoridades previstas

La distribución de las presidencias busca un equilibrio entre las fuerzas que integran el arco oficialista y la oposición dialoguista:

Jornada del miércoles: Legislación y Seguridad

11:30 | Legislación General: La comisión, filtro central para los proyectos de mayor envergadura, será presidida por Nadia Márquez (La Libertad Avanza).

La comisión, filtro central para los proyectos de mayor envergadura, será presidida por (La Libertad Avanza). 12:00 | Seguridad Interior y Narcotráfico: La conducción recaerá en la radical Carolina Losada, manteniendo la representación de los bloques aliados en áreas críticas de la agenda nacional.

Jornada del jueves: Áreas productivas y de defensa Se completará el esquema de autoridades con el armado de los organismos restantes:

Defensa Nacional: Luis Juez (Aliado).

Luis Juez (Aliado). Agricultura: Joaquín Benegas Lynch (LLA).

Joaquín Benegas Lynch (LLA). Trabajo: Carmen Álvarez Rivero (LLA).

Carmen Álvarez Rivero (LLA). Deportes: Bruno Olivera Lucero (LLA).

Bruno Olivera Lucero (LLA). Turismo: Mariana Jury (UCR).

Mariana Jury (UCR). Sistemas y Medios: Carolina Moisés (Convicción Federal).

Carolina Moisés (Convicción Federal). Asuntos Administrativos: Daniel Kroneberger (UCR).

Con este nuevo diseño de autoridades y el acuerdo de representación proporcional, el Senado aspira a dotar de mayor celeridad al tratamiento de las leyes, evitando demoras en la etapa de comisión y garantizando el debate técnico previo a las sesiones.