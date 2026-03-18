Javier Milei acelera su plan legislativo 2026 con foco en la reforma electoral y su equipo evalúa cambios en las PASO

Javier Milei tiene un plan para este 2026. Después de los últimos triunfos del oficialismo, la confianza del presidente aumentó y, durante la apertura de sesiones extraordinarias, anunció que tiene preparado un paquete de reformas (compuesto por 90 proyectos) para enviar al Congreso durante el año.

En vista de esto, su equipo se reunió para definir a cuáles darle prioridad. La Ley de Glaciares era un tema cantando para el oficialismo, sobre todo porque ya tiene su media sanción, pero en las últimas horas se reveló que el Gobierno espera poder debatir antes de mitad de año, la reforma electoral.

Reforma electoral y cambios en las PASO

Entre las prioridades del Ejecutivo se encuentra el debate de una reforma electoral que incluye cambios en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la implementación de la Boleta Única. La intención es que el tema pueda tratarse en el Congreso antes de mitad de año para evitar interferencias en el calendario electoral y lograr consensos políticos más amplios.

Uno de los puntos en discusión, el principal, es el futuro de las PASO. El oficialismo evalúa alternativas que van desde su modificación hasta una posible eliminación, aunque reconoce que cualquier cambio requerirá de acuerdos con la oposición para poder avanzar en el Congreso.

El Gobierno tiene una estrategia: abrir una instancia de diálogo con gobernadores y bloques legislativos para definir un esquema que permita reducir costos del sistema electoral y simplificar el proceso de votación.

En paralelo, también se impulsa la implementación de la Boleta Única de Papel a nivel nacional. La iniciativa ya cuenta con antecedentes en algunas provincias y busca reemplazar el sistema actual de boletas partidarias. La propuesta apunta a mejorar la transparencia del proceso electoral y evitar irregularidades vinculadas a la provisión de boletas.

Javier Milei y su agenda de reformas

El presidente le solicitó a sus Ministerios que cada uno acerque alrededor de 10 propuestas legislativas para armar un paquete de reformas. A estas se van a sumar las que elaboró el Consejo de Mayo y las que quedaron pendientes del verano.

Desde Infobae se reveló que hay varios Ministerios que aún no finalizaron los proyectos que el presidente les solicitó, aunque en su mayoría ya tienen la idea en mente. Lo cierto es que Milei no les puso una fecha límite par que cumplan con la tarea, pero en el Gabinete saben que deben apurarse.

De igual manera están en carpeta los proyectos creados por el Consejo de Mayo, el organismo multisectorial encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Entre otros puntos, este equipo impulsó una Ley de Libertad Educativa que promueve cambios en la organización, en el funcionamiento del sistema escolar, y un nuevo financiamiento universitario. También planteó un Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria con el fin de prohibir el déficit fiscal y condicionar la vigencia de nuevas leyes de gasto a la disponibilidad de partidas presupuestarias.

El paquete incluye además un proyecto para reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada, con cambios en los regímenes de expropiación y desalojo.

Por último, presentaron las reformas política. Esta última destinada a mejorar la boleta única en papel, endurecer los controles sobre el financiamiento de partidos, eliminar las PASO, y endurecer los controles del Código Penal.

En paralelo, Sturzenegger concentra parte de la revisión técnica del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Una de las prioridades en este acuerdo es la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Otro punto en ese Ministerio refiere a la elaboración de un régimen específico para la producción y comercialización de semillas, para establecer una normativa que reconozca la propiedad intelectual sobre estos productos, habilitando a las empresas a producirlas y comercializarlas en el país. El temario incluye también modificaciones al Código Aduanero orientadas a ampliar la apertura económica y una reforma de la Ley de Minería para incentivar la actividad extractiva.

Por otra parte, el Ejecutivo trabaja junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en un proyecto integral de reforma tributaria.

La agenda oficial contempla una serie de iniciativas orientadas a la transformación del sistema judicial. En la apertura de sesiones, el presidente anunció que enviará «proyectos que vuelvan a hacer del Poder Judicial una herramienta democrática, republicana, ágil, rápida, eficaz y por sobre todas las cosas, que sea justa».

Con información de Infobae y NA