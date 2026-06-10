El oficialismo retoma la discusión por el Súper RIGI y la ley de Lobby en Diputados: será en dos plenarios

En medio de la interna abierta en el oficialismo, el Gobierno intenta retomar la iniciativa en la Cámara de Diputados para avanzar con el tratamiento de las leyes de Súper RIGI y de Lobby. El debate será en dos plenarios este miércoles.

El primero inicia a las 11 en un plenario de la comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para tratar el Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses. El segundo será a las 14 en una reunión conjunta de Presupuesto, Industrias y Ciencia para abordar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Super RIGI) en industrias «de frontera» tecnológica.

La idea del oficialismo es volver a reunir los plenarios la semana próxima para dictaminar los proyectos y dejarlos a punto para ser votados en la sesión prevista para el 24 de junio. Esta fecha fue la fecha comunicada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a los jefes parlamentarios de las principales fuerzas políticas para que estuvieran al tanto de la hoja de ruta y el cronograma de trabajo.

Ley de lobby y Súper RIGI

El “Súper RIGI” consiste en una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones incluido en la Ley Bases.

El proyecto apunta a fomentar nuevas actividades económicas y atraer capitales extranjeros en sectores estratégicos como litio, hidrógeno verde, energía nuclear, baterías, industria aeroespacial y vehículos eléctricos.

El esquema incluiría beneficios fiscales y aduaneros, reducción del impuesto a las ganancias al 15%, eliminación de derechos de exportación, amortización acelerada y estabilidad fiscal y jurídica para las empresas que se adhieran.

El segundo proyecto es la denominada Ley de Lobby, con la que el Gobierno buscará regular y transparentar la actividad de los grupos de interés que buscan influir en decisiones públicas.

La iniciativa prevé la creación de un registro obligatorio de lobistas, publicación de reuniones con funcionarios y controles sobre posibles conflictos de interés.