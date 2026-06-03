La respuesta del gobierno de Javier Milei a la marcha por Ni Una Menos: «No le importan los resultados»

Este miércoles 3 de junio se llevó a cabo una gran movilización nacional a 11 años del primer «Ni Una Menos». Esta marcha tuvo una enorme convocatoria en todas las provincias en medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega en Córdoba. Desde el gobierno de Javier Milei criticaron al movimiento feminista tras la manifestación.

A través de sus redes sociales, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, resaltó la gestión y destacó que gracias a las políticas libertarias lograron bajar la tasa de femicidios en el país.

«Yo sé que cuando hablamos de datos hay familias atrás, y para esas familias ese número es un todo. Pero los datos hablan de una realidad», contextualizó.

Bajo el título «El feminismo que defiendo es el que protege a las mujeres. A todas», Bullrich sostuvo que desde que asumieron lograron «bajar un 25% los femicidios», como así también catalogó como logros el fortalecimiento del sistema penitenciario y la creación del Registro de ADN para Violadores.

La senadora aplicó su slogan en Seguridad «El que las hace. las paga» y sentenció que «un asesino o un violador no debe recibir un curso de género y una palmadita en la espalda, sino saber que hay consecuencias y que su lugar es la cárcel«.

«Nuestro feminismo no encubre ni libera violadores y asesinos. No vota contra la prisión efectiva para ellos ni contra herramientas como el Registro de ADN. No tiene un discurso para afuera y otro para adentro. Y no necesita un Ministerio ideológico con un presupuesto multimillonario y cero logros«, apuntó.

En este sentido, la senadora cuestionó que «el partido feminista» tome posición: «No le importan los resultados, sino el marketing». Asimismo, añadió: «Hacen siempre lo mismo y después se preguntan por qué cada vez más argentinos les dan la espalda».

Por último, Bullrich se refirió al caso Agostina, dijo que hay un «asesino con nombre y apellido», sentenció que «la responsabilidad es individual» y concluyó: «No son todos los hombres».

El descargo de la senadora fue compartido por el presidente Javier Milei, quien catalogó a sus palabras como una «masterclass».

«Con Milei hay menos femicidios»: el mensaje del Gobierno en medio del caso de Agostina Vega

En medio del impacto social por el crimen de Agostina Vega, desde el Gobierno resaltaron que lograron bajar la tasa de femicidios durante su gestión.

A través de su cuenta de X este lunes 1 de junio, el presidente Javier Milei compartió un mensaje de Daniel Parisini, alias «El Gordo Dan», uno de los referentes del canal oficialista Carajo. «Con Milei hay menos femicidios», sentenció el militante libertario, lo cual fue reposteado por el propio jefe de Estado.

El comentario vino en respuesta del posteo de una militante feminista conocida como «Sol Despeniada», quien utilizó ese mismo formato para aseverar que «se dice femicidio», en referencia al asesinato de Agostina Páez.

Esa misma noche, durante una entrevista con Eduardo Feimann, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, respondió que el caso Agostina correspondía que se tipifique como «femicidio» y después detalló: «En el año 2025 tuvimos 279 homicidios de mujeres, y 200 están caratulados como femicidios».

En este sentido, agregó que en la provincia de Buenos Aires se encuentra la tasa más alta: «Desde que arrancó esta gestión, los homicidios de mujeres disminuyeron un 15%, y acá no hay Ministerio de Mujeres», resaltó en crítica a las políticas de género.

Marcha por «Ni Una Menos» en Neuquén. Foto: Cecilia Maletti.

Según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el año 2020 que la tasa de femicidios registra una tendencia descendente. En este sentido, marcaron que el pico de casos registrados en el último tiempo fue en el año 2019, con un conteo de 260 víctimas fatales.

Incluso, llamó la atención que desde el Gobierno se adjudique esta tendencia, ya que fue el propio Ejecutivo nacional que reiteró en más de una vez que la seguridad es competencia de las provincias.

«¿La educación de quién depende? Es un problema que tiene que resolver las provincias, ¿qué tengo que hacer yo como Nación metiéndome? Es un problema que tienen que arreglar las provincias. La educación, la seguridad y la salud es responsabilidad de las provincias», dijo Milei a Radio Rivadavia en marco de un reclamo salarial docente en el año 2024.

En este marco, en contacto con Página 12, Claudia Acuña, directora del Observatorio Lucía Pérez (el primer padrón autogestionado y púbico de femicidios, travesticidios, muertas por aborto y desaparecidas) detalló que los homicidios en general disminuyeron en la provincia de Buenos Aires, incluso más que el promedio nacional, lo que generó una baja sustantiva a nivel federal.

Según Pérez, esa baja se relacionó a la «persistencia y el trabajo social que se viene llevando a cabo en la provincia», pero aseveró que el conteo estadístico se dificultó en el último tiempo en todo el país, ya que su relevamiento se extiende más allá de las cifras que informa el Poder Judicial.

«Muchas veces se toma como las cifras de los femicidios solo a las parentales como novios o parejas. No contabilizan los femicidios territoriales, los narco femicidios. El sesgo de los datos está dado por como hacen el corte. Todos los gobiernos anuncian que bajan los femicidios”, concluyó.