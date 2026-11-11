El papa León XIV se despide de Argentina y Javier Milei retoma su agenda: proyectos pendientes, reuniones y actividades que se vienen

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina llega a su fin. Tras tres días de recorrido por Buenos Aires y Córdoba, el Sumo Pontífice encabeza su última misa multitudinaria en Luján antes de partir hacia Perú. Por su parte, el Gobierno -que había pausado su actividad institucional para volcarse por completo al viaje apostólico- se alista para retomar la agenda nacional este mismo miércoles, con prioridad puesta en los proyectos clave pendientes en el Congreso.

Proyectos pendientes, reuniones y otras actividades: la agenda del Gobierno

Con el Papa ya aterrizando en Perú, el Gobierno volverá a ocupar el centro con actividades propias. La primera será esta misma tarde a las 15, cuando el vocero presidencial Adrián Ravier brinde su habitual conferencia de prensa que se reprogramó esta semana y no se hizo el martes.

El jueves la agenda gubernamental iniciará a las 11:00. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Comunicación y Medios; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, viajarán a Corrientes en el marco de las acciones preventivas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) ante el fenómeno El Niño.

Esa noche, a las 20:30, el presidente Milei asistirá a la Gala Endeavor Argentina 2026, que se llevará a cabo en Rut Haus, Ciudad de Buenos Aires.

El sábado 14 concluirá la actividad oficial. A las 18:00, el jefe de Estado y Karina Milei encabezarán el acto en la Casa Rosada por la apertura de la muestra Belgrano, la revolución de las ideas en el Museo Casa Rosada, en el marco de La Noche de los Museos.

En paralelo, el desafío de la Casa Rosada pasa por recuperar la iniciativa legislativa antes de fin de año. Con los tiempos acotados, el plan consiste en ordenar prioridades: PASO, Ley de Soberanía Nacional, delitos sexuales y la reforma de la Ley de Sociedades. Asimismo, deberá definir el margen de acción para dos iniciativas que Patricia Bullrich impulsa en el Senado –discapacidad y ludopatía-, asuntos que cobraron fuerza tras las declaraciones del Pontífice y las demandas de la Iglesia.

El proyecto sobre discapacidad enfrenta dificultades por las reticencias internas del oficialismo y las discusiones presupuestarias, mientras que la regulación de las apuestas online atiende un pedido eclesiástico de larga data.

Durante sus intervenciones, el Papa abordó temas sensibles como pobreza, empleo, educación, jubilaciones, corrupción, discapacidad y democracia, subrayando que la economía debe servir a las personas. Este enfoque interpela de manera directa a una gestión orientada al equilibrio fiscal y la reducción del Estado, a la vez que amenaza con imponerle al Gobierno una agenda ajena a sus prioridades.