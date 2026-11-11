En fotos, así Perú palpita ya la llegada de León XIV con el traslado del papamóvil y todos los preparativos

El papa León XIV culmina este miércoles 11 de noviembre su visita a Argentina. Su próximo destino será Perú, punto final de su gira por Latinoamérica. Desde la Fuerza Aérea de aquel país comunicaron que «nuestras alas llevan al papamóvil rumbo a Chiclayo».

Desde Casa Rosada, comunicaron que a las 13:30, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participan de la ceremonia de despedida del líder religioso en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Trasladan el papamóvil para recibir al papa León XIV en Perú

Desde la Fuerza Aérea del Perú compartieron imágenes de los preparativos. «Desplegamos nuestra capacidad de transporte aéreo para trasladar el papamóvil desde la Base Aérea del Callao hasta Chiclayo, a bordo de una aeronave Hércules L-100 del Grupo Aéreo N° 8″, señalaron.

Agregaron que la operación «movilizó a nuestras tripulaciones y personal especializado, quienes hicieron posible el embarque, traslado y recepción del vehículo en las instalaciones del Grupo Aéreo N° 6, donde quedó dispuesto para los preparativos de las actividades del Santo Padre en la región Lambayeque»,

Añadieron que se desarrollaron «estas acciones en coordinación con integrantes de la Guardia Suiza Pontificia, sumando esfuerzos para contribuir al éxito de esta histórica visita».

«Con esta misión, demostramos que nuestras capacidades logísticas y operativas están siempre al servicio de los grandes acontecimientos del país», expresaron.