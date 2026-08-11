Donald Trump salió en un vuelo secreto de Turquía por un amenaza de asesinato de Irán: así fue la estrategia de salida

El presidente Donald Trump abandonó en secreto la cumbre de la OTAN celebrada el mes pasado en Ankara, Turquía , en un avión militar alternativo, mientras que la Casa Blanca hizo parecer que el presidente republicano viajaba en el Air Force One. Según medios norteamericanos fue por una amenaza de asesinato de Irán.

La estrategia consistió en hacer creer a periodistas y algunos miembros del personal de la Casa Blanca que viajaban en el mismo avión que el mandatario cuando este iniciaba su viaje de regreso a Washington tras la reunión anual de líderes, reveló The Washington Post.

El viaje de Donald Trump desde Turquía

Trump había viajado a la cumbre en un nuevo avión rojo, blanco y azul marino , regalado por Qatar y remodelado. Pero antes de partir de Turquía, dijo que volaría parte del camino de regreso a casa en un avión Air Force One azul claro de modelo anterior.

En aquel momento, el presidente dijo que el nuevo avión de lujo iba a ser trasladado antes de su partida de Ankara para dar a algunas tropas estadounidenses destinadas en el este de Inglaterra la oportunidad de ver el nuevo Air Force One.

En Ankara, Trump abordó el antiguo avión jumbo Air Force One ante la mirada de las cámaras de televisión, antes de que el avión volara hacia la base aérea de Mildenhall en el Reino Unido.

Cómo habría sido la salida de Donald Trump tras la amenaza

Sin embargo, según el informe del medio estadounidense, tras abordar el avión presidencial Air Force One, minutos después fue trasladado en secreto a un avión más pequeño (un C-32A de la Fuerza Aérea) mediante un camión de catering del aeropuerto que normalmente se usa para cargar comidas y otros suministros. Trump voló a Mildenhall en ese avión más pequeño.

La Casa Blanca no respondió directamente a las preguntas sobre el informe sobre la operación secreta para sacar a Trump del país en un tercer avión, ni sobre la supuesta elaborada estratagema para hacer parecer que viajaba en el avión Air Force One azul claro con destino a Mildenhall.

“Como ha dicho recientemente el Presidente, hay muchos enemigos de Estados Unidos que lo tienen en la mira, y utilizamos todas las herramientas a nuestro alcance para hacer frente a esas amenazas”, declaró Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, en un comunicado.

El Servicio Secreto de Estados Unidos declinó hacer comentarios. La Fuerza Aérea, que se encarga del mantenimiento de la flota de aviones de transporte ejecutivo, remitió las preguntas a la Casa Blanca, consignó AP.

Dudas sobre la seguridad del nuevo avión regalado por Qatar

Mientras Trump se encontraba en Turquía, el ejército estadounidense llevó a cabo una serie de ataques a gran escala en Irán en represalia por sus ataques contra buques mercantes en la región.

El New York Times y CBS News informaron el mes pasado que los funcionarios de inteligencia habían expresado su preocupación por un posible ataque contra el presidente o su avión, lo que provocó precauciones adicionales y la decisión de no utilizar el avión recién estrenado que Qatar le regaló a Trump para la primera etapa del viaje de Trump de regreso a casa desde Ankara.

El intercambio había suscitado dudas sobre la seguridad del avión proporcionado por Qatar, y Trump dijo el mes pasado, tras el viaje, que se sometería a mejoras adicionales.

Cheung sostuvo el lunes que el nuevo avión, un obsequio de Qatar, era «una aeronave de última generación equipada con protocolos de seguridad de alto nivel que garantizan la seguridad del Presidente y su personal».

AP