En Río Negro las comisiones legislativas avalaron cinco proyectos presentados por el Poder Ejecutivo

El plenario de comisiones de la Legislatura de Río Negro dio dictamen favorable a las cinco iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo y que serán la parte medular de la sesión prevista para mañana.

Los parlamentarios dieron el visto bueno por unanimidad para la transferencia de ocho parcelas del IPPV al Ministerio de Gobierno para la realización de mejoras edilicias en el Centro de Veteranos que funciona en Roca y por mayoría respaldaron el proyecto para que las Comisiones de Fomento puedan aplicar el Régimen de Tasas Retributivas.

Ambas iniciativas fueron respaldadas en la sala de reuniones por el ministro de Gobierno, Agustín Ríos; y la secretaría del área, Natalia Almonacid.

«El proyecto responde a una necesidad que nos vienen planteando los Comisionados de Fomento desde hace mucho tiempo, es algo en lo que venimos trabajando desde hace muchos meses» indicó el ministro.

Ríos explicó que esos funcionario «piden tener un esquema donde puedan resolver la prestación de servicios que llevan adelante, que tiene un costo» porque las comisiones «se encargan de recolectar la basura, mantener los caminos, la limpieza, de abonar el alumbrado público; pero a diferencia de los municipios no tienen un régimen legal que respalde esta situación».

Durante el debate estuvieron presentes varios Comisionados y Erica Corvalán, titular de Cerro Policía, estimó que los ingresos que se generarían serían «entre el 8 y el 10% de lo que recibimos por coparticipación».

El debate que se dio fue extenso en especial porque varios legisladores pidieron precisiones pero terminó con el respaldo mayoritario, a excepción del bloque de PRO-Unión Republicana que pidió 48 horas para expedirse.

La agenda continuó con la aprobación, con dictamen mayoritario, del convenio firmado entre la provincia y el municipio de Bariloche para la cesión de la avenida Bustillo que permitirá que el gobierno local se haga cargo de su mantenimiento y, por unanimidad, se dictaminó a favor de la prórroga por tres años del Programa Provincial de Financiamiento para la Vivienda para el gremio ATE.

Por último, la mayoría de los bloques respaldó el proyecto de pase a planta de unos 4.200 contratados, con excepción del voto negativo de Primero Río Negro y el pedido del PRO de 48 horas para fijar posición sobre el tema.

Esa iniciativa oficial fue explicada por la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, quien aclaró que el número final de trabajadores es relativo porque la adhesión es voluntaria, dijo que el 35% corresponden al sector de Salud y sostuvo que hay algunos casos de actuales funcionarios -designados por decreto- que también tienen la chance de rendir el examen.

Aunque no puntualizó el caso de aquellos que están bajo el régimen de horas cátedras sostuvo que se trata de todos los empleados con distintos vínculos contractuales.