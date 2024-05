El pedido para provincializar rutas: Weretilneck dijo que hubo una “recepción positiva” desde Nación

Weretilneck aseguró ayer en Roca que Vialidad Nacional "no le encuentra la vuelta" al mantenimiento de las rutas en la región.

“Hay una recepción positiva”, respondió ayer el gobernador Alberto Weretilneck cuando Diario RÍO NEGRO le preguntó sobre la primera reacción de la Casa Rosada ante el pedido de transferencia de las principales rutas nacionales que atraviesan Río Negro y Neuquén.

El planteo formal de las provincias fue presentado la semana pasada y el mandatario provincial se mostró con expectativas de una respuesta favorable, aunque admitió que “es un trámite complejo” y que la eventual materialización de esa idea llevará un tiempo prolongado de negociaciones.

«Se necesita del Congreso Nacional», destacó como primer punto a tener en cuenta, antes de recordar que «sería el primer caso en el que Vialidad Nacional se desprende de rutas” y por eso el proceso no puede resolverse de un momento para otro.

No obstante, Weretilneck se mostró conforme con los primeros pasos que se dieron en conjunto con Neuquén porque “hemos convencido en Buenos Aires de que Vialidad Nacional hace 20 años está con el tema de las rutas».

“No lo puede resolver, no le encuentra la vuelta y encima ahora, con un esquema en el que no va a haber fondos para obra pública, me parece que se justifica más que nunca”, argumentó el gobernador.

Luego de un trabajo conjunto de los ministerios de Obras Públicas y de las fiscalías de Estado, el pedido de transferencia de rutas fue presentado la semana pasada.

Los mandatarios elevaron la nota principal y la documentación anexada al administrador general de Vialidad Nacional, Raúl Bértola.

Figueroa y Weretilneck pidieron que se puedan celebrar convenios para que el mantenimiento y reparación de las rutas nacionales 22, 151, 231 y 242 en todo el tramo que recorren y corresponde a cada provincia se llevado a cabo en forma independiente por Vialidad Provincial de Neuquén y Río Negro o «bajo el esquema contractual que cada una disponga».