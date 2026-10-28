El pedido por el puente sobre el Nahuel Niyeu en la Ruta 23 en Río Negro llegó al Congreso

El reclamo para que el gobierno nacional incluya en el Presupuesto 2027 de Vialidad nacional la construcción de un puente sobre el arroyo Nahuel Niyeu en la Ruta Nacional 23, cerca de Valcheta, llegó al Congreso de la Nación con un pedido formal presentado por un diputado rionegrino.

La semana pasada en más de una oportunidad, Vialidad Nacional debió interrumpir el tránsito en la Ruta 23 por el desborde del arroyo Nahuel Niyeu y la afectación de la traza en la zona del terraplén. Algo que ocurre habitualmente ante temporales de lluvias y crecidas.

El reclamo de los pobladores de la zona y automovilistas que habitualmente recorren la Ruta 23 tuvo eco ahora en el Congreso de la Nación con un proyecto de resolución presentado por el diputado Marcelo Mango (Fuerza Patria) para que se “dispongan las medidas técnicas, administrativas y presupuestarias necesarias” para incorporar en la ley del Presupuesto partidas específicas para el puente y terminar la pavimentación de la ruta nacional.

Vialidad Nacional mantiene la traza de la Ruta 23 y así quedó la zona del Nahuel Niyeu luego de los trabajos para rehabilitar el tránsito la semana pasada. Archivo/Vialidad Nacional

Entre los pedidos puntuales de Mango, enumeró la necesidda de destinar presupuesto para finalizar la totalidad de las obras de pavimentación, obra básica, drenaje, señalización, seguridad vial y demás trabajos complementarios pendientes en la Ruta Nacional 23; y ejecutar la reconstrucción definitiva del puente carretero sobre el arroyo Nahuel Niyeu, incluyendo sus accesos y las obras hidráulicas, de protección, drenaje y seguridad vial necesarias para garantizar su estabilidad, funcionalidad y transitabilidad permanente.

El diputado solicitó además que hasta la finalización de las obras definitivas la Dirección Nacional de Vialidad realice “con carácter urgente” las intervenciones necesarias para garantizar la seguridad y transitabilidad del desvío actualmente utilizado sobre el arroyo Nahuel Niyeu, incluyendo su consolidación y estabilización, la pavimentación provisoria cuando resulte técnicamente viable, el mantenimiento de los sistemas de escurrimiento y la instalación y conservación de señalización preventiva, demarcación y defensas viales.

La semana pasada, un reclamo similar por el puente y la culminación de la ruta hizo público legislador Fabián Pilquinao (Vamos con Todos). “La falta de una infraestructura adecuada continúa exponiendo a quienes transitan por uno de los corredores viales más importantes de la provincia”, señaló el legislador en la comunicación.