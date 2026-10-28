Dólar oficial: los valores de compra y venta en el Banco Nación y el promedio del BCRA

En el meridiano de la semana financiera, la plaza cambiaria formal de dólar oficial ratifica un curso de previsibilidad que neutraliza sobresaltos en ventanillas bancarias, permitiendo afianzar las decisiones comerciales de la economía real.

Mientras los centros bursátiles internacionales siguen con atención las definiciones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y asimilan el reacomodamiento del real tras las elecciones en Brasil, el circuito doméstico mantiene una oferta fluida de divisas comerciales, ofreciendo referencias nítidas tanto para el consumo de las familias como para la estructura de costos en las empresas regionales.

Cotizaciones del dólar oficial en Banco Nación y pizarras: miércoles 28 de octubre 2026

En las sucursales bancarias y en la plataforma de banca móvil del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista se comercializa este miércoles 28 de octubre 2026 a $1.510 para la compra y a $1.560 para la venta, mientras que el promedio de entidades comerciales relevado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) exhibe una franja de $1.506,87 para la compra y $1.559,94 para la venta.

Miércoles 28 de octubre 2026

A continuación, los valores de referencia del mercado para la toma de decisiones:

Cotizaciones y Conversor Cambiario EN VIVO Pizarras Generales Patagonia (Neuquén y Río Negro) Conversor Rápido Copiar resumen ¡Copiado! Tipo / Entidad Compra Venta Brecha BNA Monto en Pesos ($) $ Tipo de cambio de referencia Invertir: de Divisas a Pesos Equivalente estimado US$ 64,10

Fuente: Informes del Banco de la Nación Argentina y relevamientos del Banco Central de la República Argentina.

Brecha cambiaria: la cercanía del dólar oficial con el dólar blue este miércoles 28 de octubre 2026

El rasgo más distintivo de la plaza formal sigue siendo la reducida distancia entre el dólar oficial bancario y el dólar blue: con la plaza informal operando en $1.575 para la venta, el diferencial frente a la ventanilla del Banco Nación se sostiene en el 0,96%, un margen estrecho que desalienta maniobras especulativas fuera del sistema formal y colabora activamente con la estabilidad de las listas de precios en el comercio mayorista.

En sintonía, la cotización del dólar MEP, ubicada en $1.560 para la venta, opera prácticamente a la par del mostrador bancario tradicional, canalizando las necesidades de cobertura financiera a través de canales bursátiles transparentes y quitando presión directa sobre las reservas brutas del sistema financiero.