El Hospital Zatti tendrá dos jornadas vinculadas a salud y atención comunitaria en Viedma

El hospital Zatti de Viedma realizará sus 15° Jornadas Hospitalarias y 4° Jornadas Zonales, con la participación de equipos de salud que presentarán más de veinte trabajos asociados a experiencias y prácticas sanitarias.

Las actividades se desarrollarán de 8:30 a 14 en el hall del establecimiento, bajo el lema «La salud en territorio: el cuidado se construye entre todos», sin interrumpir las guardias mínimas y de emergencias.

Dos días para compartir experiencias de los equipos de salud

Según explicó la directora del hospital Zatti, Laura Guttmann, se expondrán 11 trabajos por día, elaborados a partir de las experiencias y tareas que desarrolla cada equipo, incluyendo los centros de atención primaria de la salud (CAPS).

El programa incluye investigaciones y experiencias vinculadas con la lactancia materna, epidemiológia, nutrición, diabetes, RCP neonatal y salud mental comunitaria, entre otros.

«Son trabajos que produce cada equipo de salud en función del trabajo que viene realizando», señaló Guttmann, añadiendo que se espera una concurrencia de alrededor de 200 personas, de acuerdo con la experiencia de ediciones anteriores.

Los CAPS y el barrio: abordaje territorial y prevención

Uno de los ejes será el trabajo de los centros de salud en los barrios, con experiencias de los CAPS Sargento Cabral y San Martín. Las presentaciones mostrarán cómo los equipos organizan las visitas domiciliarias y articulan tareas de prevención en los barrios.

En este sentido, Gutmann explicó cómo la experiencia del consultorio de abordaje del pie diabético del CAPS Sargento Cabral permitió ampliar su difusión, abordando trabajos sobre diabetes y otras enfermedades crónicas, mediante controles, búsqueda de nuevos casos y promoción de hábitos saludables.

También señaló cómo el abordaje territorial también implica «poner el cuerpo» desde el espacio hospitalario, y fomentar la prevención desde el ejemplo.

«Nos dimos cuenta de que a gran parte del personal sanitario le faltaba alguna vacuna, así que empezamos una campaña interna, invitando a completar los esquemas», señaló la directora en relación a la experiencia que pretende acercar la vacunación a la comunidad.

Paralelamente, los equipos también instalan puestos en eventos municipales, actividades deportivas, ferias y otros espacios de concurrencia pública, con el objetivo de facilitar el acceso a los vecinos que circulan. «Es rápido y está disponible para todos», señaló Gutmann.

Tres décadas desde la creación de la Unidad de Violencia en Viedma

La programación del jueves incluirá una exposición de la Unidad de Violencia (Unavi), que celebrará su 30° aniversario el martes próximo.

La presentación repasará la historia del área y los cambios en los paradigmas de atención a lo largo de tres décadas. «Al principio era una modalidad más asistencial, ordenada por la Justicia, y fueron evolucionando, haciendo grupos, contemplando las diversidades de casos», explicó la funcionaria en relación a la incorporación de segmentaciones que actualmente diferencian casos por género, condición y contextos.

La agenda también contempla experiencias de atención en contextos complejos, abordajes integrales de los consumos problemáticos, escuelas de columna, kinesiología ambulatoria y gestión en la Unidad de Terapia Intensiva.

Actividades artísticas y continuidad de la atención

Además de las exposiciones, habrá pausas activas, percusión corporal, danzas y presentaciones de artistas locales, entre ellas el grupo ADN Calderón y parejas de tango.

Durante las jornadas, la actividad quirúrgica y las guardias mínimas del hospital continuarán funcionando. La organización indicó que los centros de salud coordinarán sus horarios para permitir la participación de sus equipos sin desatender las necesidades de la población.