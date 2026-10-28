Quedó detenida por intento de homicidio en Catriel: la imputaron por atacar a un hombre con una picana

Una mujer fue imputada como coautora de tentativa de homicidio por un ataque con una picana eléctrica y un cuchillo contra un hombre en Catriel. La víctima sufrió heridas graves y permanece internada en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica, en la terapia intensiva del hospital de Cipolletti. La jueza de garantías Amorina Sánchez Merlo dispuso cuatro meses de prisión preventiva para la acusada.

El ataque ocurrió el 14 de octubre, cerca de las 5.30, en inmediaciones de una plaza frente al barrio 400 Viviendas. Según la investigación fiscal, la agresión se desencadenó cuando la víctima se negó a entregar estupefacientes.

Cómo fue el ataque en Catriel

De acuerdo con la acusación, el hombre se había encontrado con una mujer conocida y otro hombre que aún no fue identificado. La imputada habría utilizado una picana eléctrica tipo linterna para atacarlo reiteradamente, mientras el segundo agresor lo apuñalaba varias veces en las zonas torácica y hepática con intención de matarlo.

Pese a las heridas, la víctima consiguió escapar e ingresar a un departamento cercano para pedir ayuda. Un vecino lo asistió y una taxista lo trasladó al hospital local. Más tarde fue derivado a Cipolletti, donde continúa internado en estado crítico.

Las pruebas y la prisión preventiva

La fiscal del caso, Analía Díaz, y el fiscal jefe, Gustavo Herrera, atribuyeron a la mujer el delito de homicidio en grado de tentativa, en calidad de coautora, según los artículos 79 y 45 del Código Penal.

Entre los elementos presentados figuran testimonios de policías, certificados médicos, registros de cámaras municipales y actas del allanamiento realizado con autorización judicial en un departamento. Allí se habrían secuestrado rastros de sangre, prendas cortadas y armas blancas. También se incorporó un teléfono celular encontrado cerca del lugar del ataque.

La Fiscalía pidió cuatro meses de prisión preventiva por riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación. Argumentó que la mujer no tiene arraigo en la zona y podría influir sobre la víctima o los testigos.

El defensor oficial Horacio Briges Doyhenard no cuestionó la formulación de cargos, pero se opuso a la prisión preventiva. Propuso fijar un domicilio en General Roca, prohibirle ingresar a Catriel y colocarle un dispositivo de rastreo electrónico.

La jueza Sánchez Merlo habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses y dispuso la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. Por el caso, otro hombre había sido imputado el 16 de octubre, mientras continúa la identificación de un segundo presunto involucrado.