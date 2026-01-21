Rolando Figueroa y Diego Santilli en Villa La Angostura, minuto a minuto: esperan la llegada del ministro

El gobernador Rolando Figueroa y el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, se reúnen este miércoles en Villa La Angostura como parte de la gira por provincias que está realizando este verano el funcionario de Javier Milei. La agenda incluirá reclamos de Neuquén por deudas de financiamiento, mientras que el enviado nacional buscará sumar apoyos para la reforma laboral en el Congreso. Diario RÍO NEGRO llegó hasta El Messidor, lugar elegido para el encuentro.

Hay personal de seguridad en el acceso a la residencia oficial, ubicada en la zona cercana al puerto. La llegada de Santilli será desde el aeropuerto de Bariloche para movilizarse por tierra hasta la villa turística neuquina.

Su llegada a La Angostura se esperaba para alrededor de las 11, según pudo relevar este diario.

La visita del ministro nacional se da en el contexto de su gira por el país para buscar apoyos a la reforma laboral que el oficialismo de La Libertad Avanza busca tratar en febrero, en sesiones extraordinarias.

«Lo que el gobierno necesita son los votos de los senadores y diputados que responden a los gobernadores y por eso la búsqueda de consenso en las provincias. Eso viene a buscar acá Diego Santilli», indicó Soledad Maradona a RÍO NEGRO RADIO desde Villa La Angostura.

La visita se organizó bajo hermetismo, con poca información sobre el horario exacto. Tampoco hay previsto, por ahora, una conferencia de prensa conjunta tras la reunión, como sí hizo Santilli con el gobernador Gustavo Sáenz en Salta.

Santilli ya había estado en Neuquén capital en noviembre, en el primer encuentro que tuvo con Figueroa como ministro del Interior.

El ingreso a la residencia oficial de El Messidor en Villa La Angostura. Foto: Alfredo Leiva.

Rolando Figueroa y Diego Santilli: la agenda de Neuquén y el paso por Salta

Como se anticipó ayer, desde el gobierno de Neuquén indicaron que la agenda incluirá algunos de los puntos anticipados la semana pasada por Figueroa, como el reclamo de Neuquén para que Nación pague el dinero adeudado por obras y que Anses reconozca la deuda con el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) por las jubilaciones.

Santilli estuvo junto al salteño Sáenz el lunes, quien le solicitó «el avance y la finalización de obras viales y de infraestructura estratégica», además de «la necesidad de una mirada federal que acompañe el crecimiento productivo, la inversión y el trabajo» en las provincias, según publicó en sus redes sociales.

En una entrevista con El Tribuno, Santilli describió la reunión como «muy positiva» y destacó que el gobernador del norte «viene acompañando en líneas generales desde la Ley Bases, al igual que otras provincias como Misiones, Catamarca o Tucumán, porque creen en la necesidad de reformas estructurales y en un país que tiene que salir adelante».