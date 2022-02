El PJ de Río Negro y su camino de espinas antes de rearmarse

El justicialismo rionegrino prevé conformar próximamente una Mesa de Acción Política, que se programó para la segunda quincena de febrero, según el encuentro partidario de Sierra Colorada.

Simultáneamente, un fuerte llamado a “recuperar el protagonismo” fue planteado en un encuentro de dirigentes peronistas, convocados a Roca por el sorismo. La presencia fue más amplia, con la participación de la presidenta del bloque del FdT, María Eugenia Martini, y otros legisladores, entre ellos Alejandro Marinao.

La “reconstrucción” fue el reclamo general, dentro de un marco de reproches a la estrategia electoral del 2021. Así, esa reunión mantuvo cuestionamientos al senador Martín Doñate y sumó exigencias para que el partido reaccione políticamente después de la derrota del año pasado. La conducción del PJ está integrada por los intendentes y la preside la legisladora Alejandra Mas.

Sirvió -según declaró el legislador José Luis Berros- para “escuchar a las bases” y a la dirigencia de las unidades básicas. “El peronismo necesita recuperar el protagonismo y alinear a los compañeros. Promover una construcción colectiva. Se ha planteado ser claramente opositor al gobierno provincial. No andar con dobleces. Al electorado hay que serle claro y decirle dónde se está parado políticamente. Hemos hecho autocrítica, no para autoflagelarnos, sino con miras al futuro. No vamos a echar culpas a ningún dirigente”, afirmó el dirigente roquense, uno de los convocantes.

En la reunión, el tono mayoritario fue otro, empezando por dirigentes locales. Una impugnación partió de un delegado nacional, Luciano Delgado (gerente UDAI Roca). Pidió “no seguir convalidado a quienes no tienen respaldo popular” y que los cargos “dejen de ser elegidos a dedo”, reclamando postulaciones en internas. Hablaba de Doñate y, en ese sentido, los asistentes ya sabían de una disputa entre ellos, pues el parlamentario puso en jaque al delgado en su lugar en Anses.

Otras objeciones fueron de jefes políticos. La intendenta María Emilia Soria solicitó candidatos surgidos de “consensos” y abandonar “el dedo consagratorio” de Nación, cuestionando a Doñate mientras ponderaba a Ana Marks como dirigente. “Pero, la dejó sola”, lanzó.

La roquense insistió en que el FdT debe tener una actitud opositora, algo que después derivó en la intervención de Martini, repasando la estrategia del bloque.

El encuentro, que se extendió por cuatro horas, reunió a actores de una veintena de unidades básicas y también a los parlamentarios Ignacio Casamiquela, Daniela Salzotto, Pablo Barreno y Luis Noale. Se incorporó, al final, el ministro de Justicia, Martín Soria, quien pregonó una reorganización amplía del Frente de Todos. Aun así, el roquense no ahorró críticas contra el senador del FdT, cuestionándolo por su repetida aparición con el exgobernador Alberto Weretilneck.

Su reproche alcanzó al plan electoral del año pasado, planteando que imponen candidatos y “no pueden ganar un barrio de su pueblo”. Repitió la necesidad de una postura distinta frente a la gestión de Arabela Carreras. “Nosotros no cogobernamos”, resaltó. Fue un mensaje para sus feligreses.

Pero Soria sorprendió con una embestida hacia Mas, como presidenta del PJ, cuando le pidió ponerse al frente de “la reconstrucción” o “dejar el lugar”. Vale recordar que el resto de Consejo se integra con jefes comunales, entre ellos, la roquense María Emilia Soria.

Los intendentes no participaron del encuentro de Roca. Ellos habían planteado la protección de Doñate en la previa de Sierra Colorada, argumentando la ayuda del senador a sus gobiernos locales. En ese debate, la conducción partidaria y parte de la dirigencia acordó cumplir con las demoradas elecciones internas de las unidades básicas, y se resolvió crear una “Mesa de Acción Política” para retomar “contactos con la militancia” y “asociaciones” para “determinar los pasos” para conformar “la estrategia de recuperación del espacio político”. Ese armado, todavía, no tiene fecha.

Llamado formal a internas

La convocatoria a elecciones en 40 unidades básicas fue oficializada por la conducción del PJ rionegrino. Las urnas se abrirán el próximo 6 de marzo y el jueves de la semana próxima vencerá el plazo para presentar listas.

A partir de una reforma realizada en el 2018, el justicialismo habilitó la posibilidad de que en cada ciudad funcionen de manera simultánea más de una unidad básica. El requisito mínimo para el reconocimiento formal es contar con 125 afiliados adherentes.

De esta manera, en Bariloche hay cinco sedes partidarias, en Regina son cuatro, en Viedma tres; en Rio Colorado, Cipolletti y Jacobacci funcionan dos y en el resto de las localidades una.

En la resolución de convocatoria a comicios internos, el Consejo del PJ asegura que “el nuevo sistema demostró su éxito impulsando la pluralidad de voces, la participación activa y la identificación plena de los militantes con las distintas expresiones del movimiento peronista”.

Antes del llamado para la renovación, el PJ prorrogó hasta el 15 de marzo de este año el mandato de las actuales autoridades de las Unidades Básicas reconocidas, que haya vencido al 22 de diciembre de 2021.

En las elecciones se votarán integrantes titulares y suplentes de las comisiones directivas -secretario general, tesorero y secretario de actas.

Están habilitados a participar como candidatos y a votar los adherentes a cada Unidad Básica incluidos en los padrones de cada agrupación.

Las listas deberán formalizarse antes del 17 de febrero ante la Junta Electoral, que ejercerá sus funciones en la sede provincial del PJ en Viedma.

Cada nómina deberá contar con un aval de 15 adherentes y el 20 deberán presentarse las boletas.