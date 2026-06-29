Tren del Valle: proyectan extender el recorrido hasta Chichinales y ya fijan los primeros pasos

Autoridades analizaron el proyecto para que el Tren Patagónico asuma la operación del Tren del Valle. Foto: Marcelo Ochoa.

La recuperación y ampliación del Tren del Valle dio un nuevo paso este lunes. La comisión directiva del Tren Patagónico, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y legisladores provinciales avanzaron en los detalles del proyecto que busca transferir la concesión a la empresa rionegrina y extender el servicio hasta Chichinales.

Según se informó durante la reunión, una vez firmados los convenios con Nación se requerirán alrededor de 120 días para poner en marcha la nueva etapa del servicio. Ese plazo estará destinado al traspaso del personal, la entrega del material rodante y las primeras intervenciones sobre la infraestructura ferroviaria.

Tren del Valle: qué se proyecta a corto y largo plazo

El proyecto de recuperación y ampliación del Tren del Valle consta esencialmente de dos partes. Por un lado, la recuperación del medio de transporte que pasaría a estar en manos del Tren Patagónico S.A., apuntando a garantizar la continuidad del actual servicio que une Cipolletti, Neuquén y Plottier. Y por otro lado, la extensión del recorrido que pretende conectar con Chinchinales.

En este sentido, la comisión directiva del Tren Patagónico planteó que el convenio actual con Ferrosur está siendo planteado por tramos, con una prueba piloto inicial. «Nosotros vamos a trabajar Cipolletti-Neuquén, Cipolletti- Plottier y luego Cipolletti-Roca a medida que vayamos acomodando», manifestó el ingeniero operativo Néstor Fatori.

Respecto de la infraestructura, el ingeniero detalló que el tramo entre Cipolletti y General Roca presenta buenas condiciones generales, aunque existen sectores puntuales que requieren intervención. Precisó que hay entre dos y tres kilómetros donde deberán realizarse trabajos importantes y otros puntos, como la zona previa a Guerrico, que necesitan mantenimiento para garantizar la seguridad operativa.

Según explicó, el objetivo es que las vías permitan circular a una velocidad mínima de 40 kilómetros por hora, ya que actualmente existen sectores donde los trenes avanzan a solo 20 km/h e incluso a 5 km/h sobre el puente ferroviario del río Neuquén.

Cómo será el traspaso de los trabajadores al Tren Patagónico

En relación al traspaso de los trabajadores, el presidente del Tren Patagónico precisó que el Sofse (actualmente Sofsa), cuenta con aproximadamente 46 empleados, de los cuales 26 son banderilleros que podrían ingresar a la empresa con condiciones similares.

Sin embargo, los empleados restantes cuentan con sueldos superiores a los ofrecidos por la empresa, «sus costos son muy elevados en comparación con los del personal del tren Patagónico», indicó López.

Razón por la cual, desecho la opción de respetar la antigüedad de los mismos, ofreciendo en su lugar la posibilidad de adherir al retiro voluntario y posteriormente evaluar incorporaciones futuras individualmente.

En relación con los costos, se confirmó que las formaciones previstas para el servicio requerirán una inversión cercana al millón de dólares, donde cada tripla cuenta con capacidad para transportar entre 180 y 200 pasajeros. Las mismas estarán equipadas con aire acondicionado e internet y contarán con menores costos de combustible y mantenimiento.

Otro aspecto abordado fue el tarifario. López sostuvo que el valor actual del boleto entre Plottier y Cipolletti, de 700 pesos, resulta insuficiente para sostener la operación. En ese sentido, Echarren señaló que el Tren Patagónico suele manejar tarifas aproximadamente un 20% inferiores a las del transporte en ómnibus, aunque aclaró que el nuevo esquema aún deberá definirse y que también se analizan beneficios para estudiantes.

Durante la reunión también se informó que las estaciones ya fueron relevadas, aunque las obras no podrán comenzar hasta que se formalicen los convenios. Algunas de ellas se encuentran bajo administración municipal o «usurpadas», por lo que se estudian distintas alternativas para su recuperación.

Finalmente, los funcionarios remarcaron que la prioridad seguirá siendo la seguridad. Además del estado de las vías, se analizaron problemas vinculados a pasos clandestinos, presencia de animales sobre la traza ferroviaria y hechos de vandalismo registrados en distintos sectores del corredor. Según indicaron, esos aspectos deberán resolverse antes de avanzar hacia una operación plena del servicio entre Plottier y Chichinales.