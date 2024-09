El presupuesto 2025 de Rolando Figueroa en la recta final: un cálculo billonario y la negociación que viene

La Legislatura de Neuquén ingresó en su último cuatrimestre de actividad con el inicio de septiembre pero, lejos de acercarse a una suerte de fade out hasta el receso, tiene en carpeta una agenda de alta intensidad. El presupuesto 2025 será uno de ellos.

Para empezar, se espera el ingreso de dos proyectos del gobernador Rolando Figueroa este mes: la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), confirmado la semana pasada tras varias idas y vueltas, y el programa «Invierta en Neuquén» que será un régimen propio pero orientado a pymes.

Son dos iniciativas que demandarán bastante atención de los diputados, pero no serán las únicas. Septiembre significa también el comienzo de la recta final para la elaboración del Presupuesto 2025, el primero de la era Figueroa.

El texto se comenzó a trabajar en julio y deberá estar terminado para fines de octubre: el 31 es el plazo máximo para que el Ejecutivo lo eleve a la Legislatura.

¿Qué esperar del primer cálculo de ingresos y gastos del nuevo gobierno? Recursos y gastos billonarios, eso es seguro. El del 2024, que elaboró Omar Gutiérrez pero con un guiño de su sucesor, estimó recursos por 2,3 billones de pesos. Un vistazo a la ejecución del primer semestre da cuenta de cómo esa cifra será ampliamente superada: a junio ya habían ingresado 1,8 billones.

A la estimación de lo que resulte la ejecución de todo el año, el gobierno le agregará la inflación que se proyecte para el 2025: el presidente Javier Milei marcará las pautas macroeconómicas cuando presente el suyo en el Congreso, este mes.

El proyecto de Figueroa, según se supo hasta ahora, también mantendrá el etiquetado con perspectiva de género que se inició con la gestión anterior, pero agregará otro con el caballito de batalla de la nueva administración: la regionalización.

Presupuesto 2025: la obra pública será clave

El trámite para el presupuesto en la Legislatura no se anticipa complicado, si es que se mantiene la paz con el bloque del Movimiento Popular Neuquino, que le da la mayoría que no tiene por sí solo el interbloque Neuquinizate. Pero eso no significa que la propuesta pueda pasar sin concesiones.

El exoficialismo tiene en su espacio a la mayoría de los intendentes de la provincia y la obra pública será la principal prenda de negociación para apoyar la iniciativa, más aún con el retiro total de Nación de toda clase de financiamiento.

Los presupuestos de la gestión anterior solían otorgarle a la Inversión Real Directa no mucho más de un 10% del presupuesto. Si Figueroa revierte esa magra tendencia, se anotará un punto a favor para empezar cualquier negociación.