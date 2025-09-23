Diputados: la oposición acelera el debate de la ley que busca frenar los DNU de Javier Milei. Foto: Gentileza.

El oficialismo se prepara para hacer frente a otra batalla en la Cámara de Diputados. Terminada la agenda donde se logró el rechazo a los vetos Javier Milei, la oposición puso en la mira los DNU y buscará este martes avanzar sobre la reforma que incomoda al Gobierno.

Los bloques opositores buscan acelerar el debate del proyecto que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia por parte del presidente.

Luego de que la oposición lograra aprobar un emplazamiento en la última sesión, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, se reunirán a partir de las 12 para debatir las modificaciones. Se estima que el martes 30 de septiembre el proyecto será firmado para que pueda ser votado de inmediato en el recinto.

De qué se trata el proyecto que limita el uso de los DNU

El proyecto de ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) tiene como objetivo principal restringir la capacidad del Estado para gobernar por decreto y fortalecer el rol del Congreso Nacional.

La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en el Senado de la Nación, busca modificar la Ley 26.122, que es la norma que regula el trámite de los DNU.

Aspectos clave del proyecto