Diputados: la oposición acelera el debate de la ley que busca frenar los DNU de Javier Milei
El debate se hará a las 12 y será un plenario de comisiones. El proyecto en la mira tiene como fin limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia.
El oficialismo se prepara para hacer frente a otra batalla en la Cámara de Diputados. Terminada la agenda donde se logró el rechazo a los vetos Javier Milei, la oposición puso en la mira los DNU y buscará este martes avanzar sobre la reforma que incomoda al Gobierno.
Los bloques opositores buscan acelerar el debate del proyecto que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia por parte del presidente.
Luego de que la oposición lograra aprobar un emplazamiento en la última sesión, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, se reunirán a partir de las 12 para debatir las modificaciones. Se estima que el martes 30 de septiembre el proyecto será firmado para que pueda ser votado de inmediato en el recinto.
De qué se trata el proyecto que limita el uso de los DNU
El proyecto de ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) tiene como objetivo principal restringir la capacidad del Estado para gobernar por decreto y fortalecer el rol del Congreso Nacional.
La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en el Senado de la Nación, busca modificar la Ley 26.122, que es la norma que regula el trámite de los DNU.
Aspectos clave del proyecto
- Alcance de los DNU: el proyecto establece que cada decreto debe versar sobre una única materia. Esto prohíbe los «mega-DNU» que, como el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei, incluyen una gran cantidad de artículos y modificaciones a diversas leyes en un solo texto. Esta medida busca asegurar que cada tema sea tratado de forma individual y no de manera conjunta.
- Plazos de tratamiento: se fija un plazo de 90 días corridos para que el Congreso apruebe o rechace un DNU de manera expresa. Actualmente, si el Congreso no lo trata, el DNU queda vigente de manera indefinida.
- Rechazo: el proyecto dispone que el rechazo de un DNU por parte de una sola de las cámaras (Diputados o Senadores) es suficiente para su anulación. Esto difiere de la ley actual, que exige el rechazo de ambas cámaras para que el decreto quede sin efecto.
- Prohibición de reedición: una vez que un DNU es rechazado por el Congreso, el Poder Ejecutivo no podrá dictar un nuevo decreto sobre la misma materia durante el mismo período parlamentario.
Comentarios