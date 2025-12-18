¿Qué es la Inocencia Fiscal?: los 5 puntos clave del proyecto que ya tiene media sanción de Diputados

El proyecto de Inocencia Fiscal no es una simple reforma técnica; es un cambio en la filosofía del control de impuestos en Argentina. Tras recibir el aval de Diputados, el texto busca aliviar la presión sobre los contribuyentes cumplidores y limitar la discrecionalidad del organismo recaudador.

Si querés entender cómo te afecta el bolsillo y tus trámites, acá te pasamos en limpio los puntos centrales.

El fin de la «presunción de culpabilidad»

Hoy, si el fisco detecta que gastaste más de lo que declaraste o que tu patrimonio creció, asume automáticamente que evadiste impuestos y te obliga a vos a probar el origen legal de ese dinero. Con la Inocencia Fiscal, el Estado no podrá usar indicios de riqueza como prueba automática de evasión. Si el fisco quiere sancionarte, deberá presentar pruebas concretas y directas de la maniobra.

Inocencia Fiscal en Diputados: declaración de Ganancias en «un clic»

Se crea un régimen opcional para personas y sucesiones con ingresos de hasta $1.000 millones anuales.

¿Cómo funciona? El organismo recaudador preparará tu declaración jurada basándose en tus movimientos bancarios y consumos ya registrados.

El beneficio: Si pagás lo que el sistema te calculó, quedás liberado de auditorías profundas, salvo que se detecten facturas falsas o errores graves.

«Premios» para el contribuyente cumplidor, según la Inocencia Fiscal aprobada en Diputados

El proyecto introduce beneficios para quienes están al día:

Prescripción más corta: El Estado tendrá solo 3 años (en lugar de 5) para reclamarte deudas viejas.

El Estado tendrá solo (en lugar de 5) para reclamarte deudas viejas. Actualización de montos: Los umbrales para que una deuda pase a ser un «delito penal» se actualizan por inflación, evitando que pequeños contribuyentes terminen en causas judiciales por montos que quedaron desactualizados.

El uso de los «dólares del colchón» tras la aprobación de la Inocencia Fiscal

Es la duda más frecuente: ¿Es un blanqueo? No.

No hay un perdón de impuestos ni una tasa especial para declarar dólares guardados. Sin embargo, al prohibir que el fisco use «incrementos patrimoniales no justificados» como base para una denuncia automática, se vuelve mucho más sencillo empezar a utilizar ahorros previos sin el temor a una persecución penal inmediata.

Los plazos de la Justicia

Para dar previsibilidad, el proyecto establece que: