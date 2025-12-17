En vivo | Presupuesto 2026: hay quórum y comenzó el debate para darle media sanción en Diputados

La Cámara de Diputados comenzó esta tarde a debatir el Presupuesto 2026, luego que obtuviera dictamen para ser tratado este miércoles. El objetivo del oficialismo es conseguir la media sanción. El Gobierno de Javier Milei incluyó un apartado para eliminar las leyes de financiamiento del hospital Garrahan, universidades y discapacidad.

Luego de una demora para conseguir el número necesario, después de las 14:20, el Gobierno consiguió quórum con 132 presentes contra 125 ausentes en el recinto, por lo que oficializó el inicio del debate para darle media sanción al proyecto presupuestario para el próximo año.

La ayuda que requería el oficialismo llegó por parte de los bloques del PRO, la UCR y de los legisladores que responden a algunos gobernadores.

Se estima que la sesión será extensa: según Infobae, algunos sectores anticipan 15 horas de debate. Se trata de la primera ley de presupuesto que se aprobaría en la gestión de Javier Milei.

El principal conflicto que tiene esta jornada La Libertad Avanza son algunos artículos del presupuesto: principalmente, el 75 que deroga la Ley de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad que había aprobado y hasta insistido el Congreso.

Además del proyecto presupuestario, este martes se tratan también los de Inocencia Fiscal y la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.



Presupuesto 2026: se trata en Diputados luego del dictamen de ayer

El inicio de la sesión fue a las 14. Ayer, el Poder Ejecutivo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda consiguió aprobar el dictamen por mayoría, con 28 firmas y 6 disidencias.

El oficialismo encara con viento a favor la sesión especial de este miércoles en la cual buscará lograr la media sanción de los proyectos de Presupuesto 2026, Ley de Inocencia Fiscal y la regla fiscal y monetaria.

Presupuesto 2026: las negociaciones en Diputados

“Le vamos a estar mostrando al mundo que somos un país serio, que tenemos un presupuesto, que sabemos cómo gastarlo y que lo gastamos equilibradamente en beneficio de todos los argentinos”, esgrimió el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni en el plenario de comisiones conducido por Bertie Benegas Lynch.

Para el cordobés, “este presupuesto ordena la vida de todos los argentinos» ya que con el equilibrio fiscal se garantiza que «no se gastará más de lo que ingresa».

El heterogéneo interbloque Unidos (cuya cabecera es Provincias Unidas) intentaba unificar una postura en torno a la abstención, aunque algunos diputados provenientes del PRO hacían fuerza para votar a favor del Presupuesto, algo que podría desencadenar un voto dividido.

“Si en el bloque algunos de los nuestros terminan votando a favor del Presupuesto, quizás algunos de nosotros votemos en contra para equilibrar”, dijo un diputado de Provincias Unidas, según citó Noticias Argentinas.

Con Noticias Argentinas e Infobae