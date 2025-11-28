El Presupuesto de Viedma tuvo dictamen favorable en el Deliberante y se tratará la próxima semana

La comisión de Desarrollo Económico del Concejo Deliberante de Viedma dio dictamen favorable por mayoría para el tratamiento de los proyectos de Presupuesto 2026, de la ordenanza Tarifaria y Fiscal y sobre el pedido de endeudamiento elevado la pasada semana por el Poder Ejecutivo Municipal.

Este viernes se realiza la reunión de Labor Parlamentaria y todo indica que habrá sesión la próxima semana para el tratamiento de esas importantes iniciativas. En el caso del Presupuesto el cuerpo debe aprobarlo en única vuelta, por simple mayoría; en tanto que la Tarifaria y el endeudamiento deben ratificarse en segunda vuelta, en el caso del préstamo con el aval de las dos terceras partes de los ediles.

El pasado miércoles se reunió la comisión que preside Evelyn Rousiot e integran, además, Pedro Bichara, Luciano Ruíz, Julián Algañaras y Silvina Franco, ampliada al resto de los integrantes del cuerpo y también asistieron para evacuar dudas los secretarios de Hacienda, Yanina Di Nardo; de Obras Públicas, Martín Calderón; de Desarrollo Económico, Producción y Turismo, Marco Magnanelli; y de Desarrollo Humano e Integración Social, Mario Sánchez; entre otros funcionarios del Ejecutivo.

Tras el encuentro Rousiot señaló que «los proyectos forman parte del programa de gobierno para 2026» y explicó que «es necesario que la comisión sea ampliada y que vengan los funcionarios técnicos que trabajaron en el armado del Presupuesto, como Yanina Di Nardo y Ariel Casco, como el resto de los funcionarios, que aportaron y que el resto de los concejales puedan hacer las consultas surgidas o que les hayan acercado los vecinos y vecinas de la ciudad para después tomar una decisión sobre el acompañamiento».

La concejala recordó que «no el gobierno Nacional no va a enviar dinero para la obra pública» y que «se perdió el equilibrio» en referencia a los aportes municipales, provinciales y nacionales para el financiamiento local, por eso «se buscaron formas novedosas o nuevas para poder continuar con la obra pública» y resaltó la obras de asfalto previstas para el próximo año.

Dijo que «en el financiamiento es importante que esté establecido que no es para gastos corrientes sino para gatos de capital» y «ese gasto ya lo hicimos el año pasado, se pudieron comprar maquinarias que redunda en un ahorro porque no se rompen y no se alquilan».

En la reunión Di Nardo precisó que el cálculo total de gastos para 2026 es de 56.600 millones de pesos, con 51.100 millones de ingresos por coparticipación y «recursos propios por tasas y derechos» y que el pedido de endeudamiento por 1.500 millones se destinarán a obras de asfalto.

Se mantendrán el programa «50/50 a cargo de los frentistas» y el monto solicitado al Deliberante servirá «para cubrir casos donde hay espacios verdes, los frentistas no tiene capacidad de pago» o distintas opciones para que la devolución se realice «a plazo».

La funcionaria confirmó que «la tarifaria tendrá una actualización 6,6%» sobre los valores vigentes, se mantendrá la actualización periódica «con dos aumentos trimestrales y dos bimestrales» y el pago anual anticipado, además del «pago semestral anticipado, ambos con bonificaciones».