El próximo verano, las playas lacustres de Bariloche tendrán baños públicos

En las playas de Bariloche habrá módulos de sanitarios, en aquellas que tienen servicio de guardavidas. Foto: Chino Leiva

El problema de la falta de sanitarios en las playas públicas de los lagos que rodean Bariloche podría tener una solución a mediano plazo, aunque no para este verano, luego de la aprobación de una ordenanza que exige al municipio la prestación de este servicio.

La instalación de baños públicos y accesibles en las principales playas de Bariloche quedó normado con el voto unánime de los concejales en la última sesión del Deliberante y ahora el Ejecutivo tiene que instrumentarlo para el verano 2026-2027.

Los sanitarios deberán garantizarse en las playas Centro, Centenario, Bahía Serena, Bonita, lago Gutiérrez, Melipal, Del Viento y Arelauquen, en los balnearios habilitados y tendrán carácter público y gratuito, según indica el primer artículo de la ordenanza.

Estos sanitarios serán construcciones prefabricadas en contenedores marítimos, conformados por un área de boxes para uso privado, y un área común con lavamanos para higienizarse, según el texto final aprobado.

En las playas de Bariloche habrá módulos de sanitarios, en aquellas que tienen servicio de guardavidas. Foto: Chino Leiva

La iniciativa original presentada el año pasado por los concejales Juan Pablo Ferrari y Laura Totonelli (JSRN) pero sufrió varias modificaciones en el análisis en comisiones, una de ellas es que en principio establecía que los sanitarios también podían ser construcciones fijas o baños químicos y además se definía un plazo de ejecución y el financiamiento con la Ecotasa que ya no existe, luego de un fallo de la Corte Suprema.

El texto definitivo indica que la autoridad de aplicación será la secretaría de Turismo y avanzará en la instalación de acuerdo a la “priorización realizada por el área de Planeamiento territorial, en función de la necesidad y posibilidades de instalación”. La compra de los módulos debe ser por licitación pública.

El proyecto tuvo el respaldo unánime de los ediles al momento de votarlo y fue valorado por Ferrari, uno de los autores, como un detalle no menor “porque todos observábamos esta falta de este servicio en las playas, todos los veíamos de la misma manera”.

El presidente del bloque JSRN remarcó que la iniciativa surgió de “escuchar la crítica y la queja de cada vecino que venía a manifestar” esa problemática y calificó la instalación de sanitarios como un “servicio esencial” que debe garantizar el municipio.

La ordenanza aclara que el servicio de sanitarios funcionará en los balnearios que tengan servicio de guardavidas y estarán habilitados en el mismo horario.