El raro elogio de «Pato» Galmarini a Massa: «Perón lo hubiese elegido, como eligió a Menem»

El dirigente peronista Fernando «Pato» Galmarini lanzó un sorpresivo elogio a su yerno, el candidato presidencial Sergio Massa. «Perón lo hubiese elegido, como eligió a Carlos Menem«, aseguró en una entrevista.

La llamativa comparativa fue realizada por Galmarini este martes, durante una conversación con el canal de noticias TN. El suegro del ministro de Economía se desempeño como funcionario en la administración del referente riojano.

Más temprano, y en diálogo con AM750, aseguró que, a pesar del cansancio, a Massa lo ve “recontra bien en lo físico, en lo mental y en las posibilidades ganar las elecciones, explicando dónde va esta nueva etapa del peronismo”.

“Cuando voy a la casa de Sergio y Malena los veo bien, no sé si cansados. Porque esto es como una medicina sanadora. Porque cuando te va bien, tenés más ganas de seguir y encontrarte con una mayor cantidad de compañeros”, comenzó señalando.

A lo que agregó: “A Sergio lo veo recontra bien, en lo físico, en lo mental y en las posibilidades que tiene explicando dónde va esta nueva etapa del peronismo. Yo aspiro a que sea el próximo presidente. Yo creo que va a terminar siendo el Presidente”.

Por eso, sobre el escenario electoral, afirmó: “Yo apuesto al balotaje. Ojalá ganemos en primera vuelta. No lo veo, no lo creo. No ha sido así, salvo excepciones en nuestra historia política. Pero también lo tuvimos. Como el triunfo en el retorno de Perón, el 54% de Cristina. No sé si este es un nuevo momento de estos. Lo importante es ganar. Y si es en el último minuto con un penal mal cobrado, no importa”.

«Mami Mo»: así fue el llamativo cruce entre Sergio Massa y Moria Casán en un acto

La campaña electoral de Sergio Massa regaló este lunes una llamativa «perlita» que tuvo como protagonista nada más y nada menos que a Moria Casán. La diva generó un divertido cruce con el ministro de Economía tras avisar de manera intempestiva que se tenía que ir a trabajar.

La secuencia tuvo lugar durante un anuncio de medidas destinadas a los clubes de barrio en un acto que se desarrolló en el estadio Obras Sanitarias.

Ni bien iniciado el encuentro, Massa comenzó a saludar a los presentes entre los que se encontraban su suegro, el histórico dirigente peronista Fernando ‘Pato’ Galmarini, quien fue acompañado por su actual pareja, la vedette y conductora Moria Casán.

En ese momento, la diva le pidió permiso para irse del acto y fue cuando tuvo un divertido encuentro con el ministro de Economía, quien cariñosamente la llamó «mami Mo».

«Mami Mo, ahhh… se va Moria a laburar al teatro», soltó Massa a los presentes. Ella se acercó y, en medio de los aplausos, el ministro aclaró: «No se va al teatro, se va al Bailando».

El motivo por el que Moria se tuvo que ir antes que el ministro y candidato a presidente hablara es que el acto de campaña estaba estipulado para las 20 y se demoró más de una hora en comenzar. Ante este escenario y con un compromiso en puerta, la vedette no podía llegar tarde al Bailando por un sueño, donde integra el jurado.