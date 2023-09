Massa se despegó de Alberto Fernández y pidió perdón: “Lo que viene es mejor que lo que termina”

El ministro de Economía, Sergio Massa, continúa de campaña electoral de cara a las elecciones generales del 22 de octubre. Durante una visita por Misiones arrojó llamativas frases con las que buscó marcar distancia con la gestión de Alberto Fernández y prometió «cambios» para la Argentina.

“Lo que viene es mejor que lo que termina, tengo el coraje para hacer los cambios que la Argentina necesita”, soltó en un enunciado que se interpretó como una crítica a la gestión de Alberto Fernández, de la que él mismo es parte.

Y casi entre gritos, añadió: “Tengo la firmeza y la mirada federal que Misiones necesita para ser parte de ese cambio”.

Massa habló en las afueras de Posadas, donde llegó para entregar viviendas junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad, del partido provincial Frente Renovador de la Concordia.

En su discurso, reconoció que mucha gente la está pasando mal y no dudó en pedirle a la militancia oficialista que salga a buscar el voto casa por casa, pidiendo también perdón “por lo que no pudimos hacer”.

Para Massa, la provincia de Misiones tiene un significado especial en su búsqueda de llegar a la Casa Rosada. Aquí lanzó formalmente su candidatura el 3 de julio, cuando realizó un acto en un aparte de la Cumbre de Presidentes del Mercosur que se realizó en el Hotel Meliá que se encuentra dentro del Parque Nacional Iguazú.

Allí prometió que “para septiembre” iba a implementar una Zona Aduanera Especial en Misiones. Se trata de un reclamo que la provincia viene haciendo desde hace tiempo, buscando incentivos fiscales y exenciones impositivas que le permitan competir mejor con Brasil y Paraguay.

Para no perder la costumbre, este lunes Massa terminó prometiendo nuevamente que la zona aduanera “está casi lista”, pero no la puede firmar en unos días más porque el 26 de septiembre (próximo lunes) empieza la veda electoral y ya no podrá hacer anuncios.

“Desde el día 26 (de septiembre), la mitad de las cosas que hicimos acá no las podríamos hacer, tiene que ver con la ley que establece que no se pueden anunciar medidas que tengan impacto en el electorado. Por eso no podemos venir a firmar en la primera o segunda semana de octubre, que es cuando estaría lista la Zona Aduanera Especial”, precisó Massa.

“Lo tenemos listo y lo vamos a anunciar después de la elección”, agregó el candidato de Unión por la Patria. Cuando el periodista le preguntó qué pasaba si no ganaba las elecciones, Massa contestó con una sonrisa que estará en el gobierno “hasta el 10 de diciembre” y después agregó: “Vamos a ganar y vamos a seguir siendo gobierno”.