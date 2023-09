Elecciones 2023: mirá los spots de Massa, Milei, Bullrich, Bregman y Schiaretti, que llegan a la televisión

La Cámara Nacional Electoral de Argentina anunció oficialmente el comienzo de la campaña electoral en los medios audiovisuales para las elecciones generales de 2023, que están programadas para el 22 de octubre. Hasta ahora, los candidatos aprovecharon principalmente las redes sociales, pero a partir de hoy, los spots de campaña se hacen presentes en la televisión.

El próximo 22 de septiembre, exactamente un mes antes de la votación, se publicará el padrón electoral definitivo, marcando otro hito en el proceso electoral. Hasta la fecha, candidatos como Patricia Bullrich utilizaron las redes sociales para presentar sus primeros spots de campaña, generando un aumento en la anticipación y el interés por las elecciones generales.

Elecciones 2023: el spot de Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio

Patricia Bullrich lanzó un nuevo spot donde propone «terminar con el kirchnerismo». La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, reiteró así en el aviso de campaña, donde aseguró que «los argentinos tenemos todo para ser un país ordenado».

«Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo para ser un país ordenado, es ahora y para siempre», expresó Bullrich en el video de menos de un minuto que ya se difundió en los medios de comunicación audiovisual, de cara a las elecciones del 22 de octubre.

La exministra de seguridad sostuvo que aunque «Argentina tiene todo, los argentinos no tenemos nada». «Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Tenemos el granero del mundo pero el kirchnerismo no para de asfixiar al campo«, apuntó.

Elecciones 2023: el spot de Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria

«Tenemos con quién, tenemos con qué». Así se presentó el nuevo spot del candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, este domingo, en los medios de comunicación. «Ahora si tenemos con quién. Tenemos alguien que no tenía por que agarrar y teniendo la deuda más grande, agarró el fierro caliente igual y la está negociando con un cuchillo entre los dientes«, dice la pieza de 2 minutos 19 segundos que adelantó el ministro de Economía.

Con una sucesión de imágenes de argentinos, paisajes y diversas actividades, el spot busca marcar «el protagonismo del capital humano de los argentinos y la capacidad de Massa para representarlos», según explicaron a Télam desde el comando de campaña del candidato oficialista. Además, las imágenes elegidas ponen en valor y reivindican «el potencial humano, material, natural, industrial y tecnológico de la Argentina para salir adelante y avanzar».

«Tenemos problemas, es verdad. Pero también tenemos a alguien que los va a ayudar a exportar… Tenemos a alguien que no los va a tachar. También tenemos chorros y narcos, pero tenemos el que hace tiempo les declaró la guerra. Tenemos litio, gas y petróleo. La novedad es que tenemos al que los va a poner a trabajar«, dice el spot.

Elecciones 2023: el spot de Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, lanzó un nuevo spot de campaña de cara a las elecciones generales de octubre y destacó que «una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre».

El spot del líder libertario siguió con una primer plano, donde aseguró que «tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte de empezar a reconstruir una Argentina distinta próspera sin inflación libre pujante y segura donde recuperemos la esperanza y el orgullo».

«Los argentinos necesitamos un cambio de país. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor en donde a los únicos a los que les va bien es a los políticos», señaló Milei en su spot.

Elecciones 2023: el spot de Myriam Bregman, la candidata del Frente de Izquierda Unidad

Myriam Bregman y Nicolás del Caño, la fórmula presidencial del Frente de Izquierda Unidad, lanzaron un nuevo spot que busca destacar la importancia de la mayoría trabajadora en Argentina y su capacidad para cambiar la historia.

El video, difundido en todas las redes sociales, muestra imágenes de denuncia dirigidas hacia los candidatos del poder, empresarios y el FMI. También se presentan trabajadores, mujeres y jóvenes en lucha contra la inflación y los ajustes económicos.

En el spot, Bregman y Del Caño afirman que «la inflación nos castiga. Los salarios y jubilaciones no paran de caer, y los demás candidatos quieren imponer un ajuste aún más brutal. Son los mismos que permiten que el poder económico se lleve millones mientras los trabajadores no llegan a fin de mes.»

El mensaje destaca que son parte de la mayoría trabajadora que impulsa el país diariamente, a pesar de estar divididos y traicionados por la burocracia sindical. Sin embargo, enfatizan que si se unen, tienen el poder para cambiar la historia, poner fin a los ajustes y proteger los salarios y jubilaciones de la inflación.

Elecciones 2023: el spot de Juan Schiaretti, el candidato por Hacemos por Nuestro País

Juan Scharietti, gobernador de Córdoba y candidato presidencial por el partido Hacemos por nuesro país, lanzó un spot sobre la incertidumbre económica respecto a precios de alimentos básicos como la leche y el pan.

En la segunda parte del mensaje, el candidato enfatizó en que el país perdió la «noción del trabajo y el esfuerzo», apelando a la necesidad de «volver a ser un país normal».

🇦🇷 Vivir en Argentina se ha transformado en una verdadera locura.

☀️ Necesitamos volver a ser un país normal. #SchiarettiPresidente #ElVotoQueVale #UnPaísNormal pic.twitter.com/c6yY6CMU1p — Hacemos por Nuestro País (@hacemosxpais) September 17, 2023

Juan Schiaretti durante su campaña, mantuvo con dureza las críticas hacia el gobierno y, sobre todo, se opuso a las últimas medidas del ministro de Economía -y contrincante en las elecciones por la Presidencia- Sergio Massa, haciendo hincapié en las modificaciones del Impuesto a las Ganancias y el programa de devolución del IVA.

Elecciones 2023: por cuanto tiempo estarán disponibles los spots de campaña en la televisión

La Dirección Nacional Electoral (DINE) estableció las pautas para la propaganda política en televisión, asignando un tiempo específico para la difusión de campañas electorales. Según estas pautas, los medios de televisión deberán reservar el 5% de sus 12 horas de programación diaria para transmitir publicidad electoral, lo que equivale a 24 minutos en total.

Aquellos medios audiovisuales con más de 12 horas de programación, recibirán la habilitación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para difundir anuncios políticos.

De acuerdo con el Decreto N°1142/2015, la lista de candidatos se publicará en la página oficial de la Dirección Nacional Electoral (DINE), y el artículo 12 establece que los medios de alcance nacional solo transmitirán propaganda para las categorías de presidente, vicepresidente y parlamentarios del Mercosur.

La publicidad electoral, que permitirá a los partidos políticos comunicar sus mensajes y propuestas de campaña, comenzará su emisión hoy y se extenderá durante 33 días, hasta el inicio de la veda electoral. El Gobierno, a través del Decreto N°330/2023, estableció el marco normativo que regulará la emisión de la publicidad partidaria en los medios de comunicación audiovisuales.

El tiempo de difusión de la propaganda política se distribuirá de acuerdo con los cargos, asignando el 50% del espacio publicitario a las agrupaciones con candidatos para los cargos de Presidente/a, Vicepresidente/a y parlamentarios/as del Mercosur a nivel nacional. Con el inicio de los spots en televisión, se espera una mayor exposición de las propuestas y estrategias de los candidatos ante la ciudadanía.