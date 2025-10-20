El rector de la UNRN advierte que el Presupuesto 2026 es «insuficiente» y debe alinearse a la Ley de Financiamiento Universitario

La semana pasada el Consejo Superior resolvió instruir al rector para que presione por la promulgación de la ley. (Foto: archivo)

El rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Anselmo Torres, advirtió que el Proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo Nacional “compromete severamente el funcionamiento de las universidades públicas y su soberanía educativa y científica”.

Además, sostuvo que la iniciativa, tal como fue elevada al Congreso, debe ser revisada y corregida para garantizar su adecuación a la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación «no es una opción, sino una obligación institucional del Estado Nacional», afirmó en un comunicado.

Torres explicó que, desde diciembre de 2023, el Estado nacional no logró aprobar ningún presupuesto anual y que las universidades se vieron obligadas a «sostener su funcionamiento con mecanismos de prórroga y reasignaciones discrecionales, sin contar con un marco presupuestario aprobado ni con previsibilidad financiera mínima», afirmó.

Según el rector de la universidad nacional, el proyecto elevado para 2026 debe entenderse como una «propuesta preliminar de referencia y análisis cuyo contenido requiere una revisión legislativa profunda» para garantizar su coherencia con las obligaciones constitucionales del Estado en materia de educación superior y desarrollo científico.

También subrayó que los montos asignados en la propuesta 2026 resulta «ampliamente inferior» a las necesidades del sistema universitario, tal como fueron definidas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que elaboró un presupuesto técnico basado en criterios salariales, académicos, edilicios y de sostenibilidad sanitaria.

El rector recordó además que el propio Poder Ejecutivo reconoció, al vetar la Ley de Financiamiento Universitario, que el salario real de los trabajadores docentes y no docentes perdió más del 40% de su poder adquisitivo frente a la inflación. «El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 no contempla un mecanismo de recomposición progresiva ni de mantenimiento del financiamiento acorde con la magnitud de dicha pérdida reconocida institucionalmente por el Estado.”, sostuvo.

Uno de los puntos más críticos, remarcó Torres, es la reducción en el rubro Salud para la Universidad Nacional de Río Negro, que actualmente gestiona tres hospitales escuela y planifica un cuarto. La propuesta representa, según el rector, “una reducción aproximada del 60% respecto de la propia estimación oficial del año anterior, en un contexto de inflación acumulada y de creciente demanda institucional sanitaria, académica y territorial”, alertó.

El rector explicó que esta reducción no solo compromete el funcionamiento hospitalario, sino también «la formación profesional de alta complejidad, el abastecimiento de insumos médicos, la amortización tecnológica y el mantenimiento edilicio sanitario», detalló.

Además, recordó que el Congreso de la Nación aprobó este año la Ley de Financiamiento Universitario, vetada por el Poder Ejecutivo y luego ratificada por ambas cámaras. “En términos constitucionales, dicha ley debe ser promulgada y aplicada, de conformidad con el principio de división de poderes y el respeto a la voluntad parlamentaria.”, expresó.

Por último, reafirmó que garantizar un presupuesto adecuado no es un privilegio, sino una obligación del Estado. “Una Argentina con universidades públicas fuertes es una Argentina con futuro. Debilitarlas equivale a comprometer estructuralmente su desarrollo, su soberanía educativa y su cohesión democrática”, concluyó.