«El respeto se gana con respeto», dijo el intendente de Plaza Huincul de Rolando Figueroa

El intendente huinculense, Gustavo Suárez se sumó a la situación planteada por el diputado Rolando Figueroa y dijo que en los tres años de gestión que lleva «nunca me llamó». El jefe comunal consideró que «el respeto se gana con respeto» y que el MPN tiene todas las herramientas para competir adentro del partido.

El intendente de Plaza Huincul aportó su visión sobre si Figueroa se presentará como candidato a la gobernación, pero por fuera del MPN. En este sentido dijo que ya hubo espacios para poder plantear esta situación como los 20 puntos que propone el diputado nacional. Le recordó que se hicieron las internas en las que podían participar todos los sectores.

Refirió que en la mayoría de las localidades se hicieron internas partidarias, en el caso de Plaza Huincul, se decidió ir por un consenso entre la línea Azul y la Azul y Blanca y la presidenta de la seccional es Anahí Bobadilla. La junta de gobierno y la convención son los otros órganos partidarios donde se pueden llevar estos temas.

«Es desprolijo plantearlo después, desde afuera, a no ser que te sientas que realmente querer estar desde afuera, me duele en lo personal y me jode bastante», aclaró Suárez. Dijo que todos los militantes «somos neuquinos, venimos con el signo de identificación que marca el mapa de la provincia».

«Eso es jugar no muy limpio. El partido te da todos los espacios para que vos juegues, te puede gustar o no. A veces te gusta cuando obtenés beneficios, pero no obtenés beneficios y entonces no te gusta. Esto no se trata de proyectos personales, sino en conjunto», aclaró. Recordó que en Plaza Huincul lograron construir entre varias líneas y hoy participan todos en el gobierno.

«Sobre toda las cosas, se merece el mayor de los respetos el compañero de fórmula, pero cuando ya se pierde el respeto, es complicado. El respeto se gana con respeto», apuntó.

Antes de terminar dijo que durante estos tres años que lleva al frente de la intendencia no habló nunca con el diputado Figueroa. «Nunca me llamó, hizo tres reuniones (políticas) en Plaza Huincul y nunca reconoció la figura de intendente ni reconoció que somos compañeros», concluyó.