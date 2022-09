Pereyra da por hecho que Rolando Figueroa irá por fuera del MPN y lo acusó de «traidor»

El líder petrolero y referente de la agrupación Azul y Blanca del Movimiento Popular Neuquino, Guillermo Pereyra, considera que el diputado Rolando Figueroa ya está afuera de la interna partidaria del 13 de noviembre y evaluó como «una traición» que decida ser candidato en 2023 con otro sello político. El dirigente dio detalles del acuerdo de unidad con la lista Azul que anunció hoy el gobernador Omar Gutiérrez y aseguró que llegaron a «un lindo programa».

En diálogo con RÍO NEGRO, dijo que entendió las fuertes declaraciones que hizo ayer el mandatario contra Figueroa porque «está con bronca» y evaluó que «a veces en ese encono a uno se le sale el bozal».

La chicana de Gutiérrez, durante una conferencia de prensa, fue: «¿Yo te pregunto, si es lo que vos decís, por qué no te vas de Neuquén, por qué te quedás en Neuquén?. ¿Por qué querés agarrar la manija y el poder de Neuquén?».

«Él no es un Juan de afuera. Fue intendente en Huinganco, de Chos Malal, fue diputado provincial, vicegobernador, ahora es diputado nacional, ¿por qué partido? Esto es una traición y lo justifico al compañero Omar Gutiérrez por la bronca que tiene», sostuvo hoy Pereyra.

«Fue su compañero de fórmula y le dieron toda la confianza, toda. Esta es una traición pero no a Omar, al partido. Tiene que ser claro: no podemos manejarnos con traidores», aseguró.

Según el referente de la lista Azul, tuvo hace semanas una charla en su departamento con el diputado nacional y allí le comunicó que «iba a ir por afuera» del MPN porque, en la interna, «lo iban a embromar». «No lo dijo así, fue con otras palabras», describió el petrolero, quien graficó el diálogo con la insistencia de Figueroa con que «le iban a hacer trampa». «Entonces dije no, no, no. No podemos seguir hablando: yo soy MPN», afirmó.

Lo acusó de no tener programa, sino ser solo «un proyecto personal». «¿O no ha actuado vendiendo su candidatura, hablando con Mauricio Macri? A nosotros no llega esa información», advirtió.

Lo cierto es que Figueroa, hasta el momento, solo anticipó que va a ser candidato a gobernador, pero no explicitó si participará en la interna del MPN o se presentará recién en la general del año que viene.

La reunión en La Costa y el líder que faltó

Pereyra también dio detalles del acuerdo que firmaron los referentes de la lista Azul con los de la Azul y Blanca para ir juntos en la interna del 13 de noviembre.

Según contó, terminó de pulirse el lunes a la noche en la Residencia de la Costa, la vivienda oficial del gobernador, ubicada en cercanías del río Limay de la capital. En ese encuentro estuvieron «los cuatro»: Gutiérrez, Jorge Sapag, Marcelo Rucci y Pereyra.

«Marcos Koopmann no porque estaba en el sur. Se sumó después», aclaró el petrolero.

Afirmó que lograron acordar «un lindo programa», cumplible, e hizo hincapié en la propuesta para crear un fondo con el incremental de la producción de gas para financiar viviendas, potenciar las pymes, poner el Iadep a disposición de pequeñas empresas y emprendedores y fomentar el empleo.

Al igual que Rucci, aseguró que aún no se habló de candidaturas, sino que el acuerdo fue: «compartir el Poder Ejecutivo y el Legislativo». «La fórmula la arma el oficialismo», aclaró.