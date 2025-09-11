El resultado en Buenos Aires generó ruido entre el PRO y LLA de Río Negro

El reciente resultado electoral en la provincia de Buenos Aires repercutió en Río Negro con un fuerte pedido desde la dirigencia del PRO y una dura respuesta por parte de La Libertad Avanza, agrupaciones que estuvieron a un paso de un acuerdo electoral en la provincia que se rompió apenas siete días después de su concreción.

El actual legislador provincial y candidato a senador nacional Juan Martin pidió que LLA retire sus candidatos en Río Negro «para que los valores del cambio estén mejor representados» porque el resultado en Buenos Aires «obliga a que el gobierno tome decisiones fuertes».

La respuesta desde la agrupación violeta llegó a través de Gonzalo Barbero, candidato suplente a senador nacional quien planteó que «lo que se tiene que explicar es el cambio repentino de Martin, de estar con la alianza LLA, a estar en contra» y agregó que «la historia política nos demuestra que esos virajes de 180 grados casi nunca son ideológicos… siempre son económicos».

Tras conocerse el triunfo de Fuerza Patria en Buenos Aires Martin analizó que «el kirchnerismo no sacó más votos de los que suele sacar, incluso, sacó bastantes menos que en 2023», remarcó que «algunas sumas terminaron restando» y dijo que «quedó claro que al kirchnerismo no se le gana solamente con el color violeta, si la lista es un rejunte de impresentables puestos por capricho».

Hay una mayoría que sigue apoyando el cambio, pero que no le da igual cualquier cosa». Juan Martin, presidente del PRO en Río Negro.

El dirigente sostuvo que «si la gente ve que lo que se ofrece como alternativa es más de lo mismo, vota otra cosa o se queda en su casa» y apuntó contra Lorena Villaverde: «Un claro ejemplo lo tenemos en Río Negro, donde pusieron una candidata con problemas en la Justicia».

“Nosotros, desde el PRO creemos que hay una mayoría que sigue apoyando el cambio, pero que no le da igual cualquier cosa» dijo Martin y aclaró que «por suerte, en Río Negro tenemos una alternativa para elegir mejor».

Por último planteó que «si el Gobierno Nacional entendió el mensaje, debería dar de baja la lista».

Dese LLA vincularon a Juan Martin con Martín Soria

Barbero fue el encargado de la respuesta de LLA a los dichos de Martin y enfatizó que «ahora pretende descalificar a los candidatos de La Libertad Avanza, no entiendo de qué habla».

Recordó que «hace apenas unas semanas él mismo estaba convencido de que el camino era una alianza contra el kirchnerismo, con acuerdos firmados, listas cerradas y hasta fotos sonrientes al lado de Lorena Villaverde» y remarcó que «todos entendemos que Lorena es la dirigente que mejor representa los ideales del proyecto del presidente Milei en Río Negro».

El candidato violeta cuestionó «los recursos de campaña que ostenta» el legislador rionegrino y se preguntó: «¿De dónde sale esa plata?. ¿Quién o quienes lo financian?», al tiempo que ratificó que «el partido del Presidente es La Libertad Avanza. Los candidatos del Presidente son los de la Alianza La Libertad Avanza, LISTA 504. El resto, por más que se disfracen de opositores, terminan jugando para el kirchnerismo».

Barbero afirmó que «en este caso eso no puede dudarse, porque ambos candidatos Juan Martin y Martín Soria, candidato al senado por Fuerza Patria, son amigos/familia, socios» y «en nuestra ciudad General Roca, Juan Martín es el eterno funcional a la estrategia del clan Soria. Todos los vecinos de Roca lo saben».

Afirmó que «el verdadero cambio no se construye con oportunismo ni con chequeras. Se construye con convicción, coherencia y coraje político».