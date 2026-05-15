El Senado aprobó la ley de regularización y entrega voluntaria de armas: los puntos centrales de la normativa

La Cámara alta convirtió en ley un proyecto que había sido votado en el año 2024 en Diputados. Se trata de una medida que se impulsó para regularizar la tenencia de armas de fuego y el programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción.

Regularización y entrega voluntaria de armas

El proyecto se aprobó en general tras obtener 40 votos a favor y 26 en contra. Solo se voto por unanimidad el artículo referido a la prorroga del plan de entrega de armas.

La iniciativa logró avanzar con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, UCR, Provincias Unidas, Frente de la Concordia de Misiones, Primero los Salteños y la Neuquinidad. Solo se opusieron a la ley el interbloque del peronismo y Convicción Federal que reunieron 26 votos.

El debate lo abrió la presidenta de la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, Carolina Losada, quien manifestó que el proyecto «prorroga la entrega voluntaria de armas de fuego» y agregó: «Se puede hacer de manera anónima, tiene un incentivo económico y quien la entrega no tiene sanción por entregar un arma de fuego no registrada».

Al mismo tiempo remarcó que «con esta ley se puede tener un control y una trazabilidad. A mí me parece que esa es una de las cuestiones más importantes de este proyecto de ley».

Respecto al programa de entregas de armas, Losada indicó que «la entrega voluntaria de armas de fuego se hace y se puede hacer en manera de manera anónima» y aclaró que «hay un incentivo económico para que la entrega para que la entrega se haga en forma voluntaria».

El senador, Martin Soria, criticó el proyecto del Gobierno y señaló: «Las armas registradas ante el ReNAr aumentaron un 42%, la importación de armas de fuego se triplicó respecto a 2023 y las tenencias autorizadas crecieron casi 21%. Es imposible entender estos datos sin marcar la responsabilidad política de este gobierno».

Por su parte, la jefa de la bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo que «con este plan de regularización de armas de fuego se busca una lógica de responsabilidad y que haya una fuerte regularización de las armas a través de un sistema digital. Armas que hoy son más peligrosas porque no existe ninguna trazabilidad sobre ellas»

Los puntos centrales de la ley

El proyecto incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que puede realizarse de forma virtual.

Si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta 31 diciembre 2027.

Aquellos que tengan posesión no autorizada de armas y desee deshacerse de ellas, lo pueda hacer voluntaria y anónimamente para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales.

Se otorga un plazo de 360 días para presentarse ante la ANMaC para quienes posean armas no autorizadas.

La ANMac busca estimular la entrega voluntaria de armas mediante un incentivo económico, que consiste en un cupón de pago canjeable por efectivo.

Con información de NA