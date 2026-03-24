El Senado debatirá en comisión el pliego de Lucila Crexell como embajadora en Canadá 

El Senado de la Nación convocó a la comisión de Acuerdos para este jueves a las 14:30, con el objetivo de avanzar en el tratamiento del pliego de la exsenadora neuquina Lucila Crexell como embajadora plenipotenciaria en Canadá, en medio de cuestionamientos por parte de la oposición.

Debate por el pliego de Lucila Crexell como embajadora en Canadá

La reunión será encabezada por el presidente de la comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto, y también incluirá el análisis de ascensos militares. Según consignó la Agencia Noticias Argentinas, durante el encuentro se definirá además la fecha en la que Crexell deberá presentarse a exponer ante los legisladores.

La postulación de la exlegisladora generó controversia desde su origen. Sectores del peronismo sostienen que su designación estaría vinculada a su voto favorable a la Ley Bases en junio de 2024, cuando aún integraba el Senado. En ese sentido, la senadora Florencia López cuestionó la iniciativa y afirmó que podría tratarse de “la configuración del pago de una coima por el voto” en aquella ley.

Desde el oficialismo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, rechazó las acusaciones. Señaló que la exsenadora ya fue denunciada por esos hechos y que la causa fue desestimada por inexistencia de delito, por lo que consideró que las críticas “violan el principio de inocencia”.

Además del pliego de Crexell, la comisión analizará las designaciones de autoridades militares, entre ellas la del vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; la del vicealmirante Juan Romay al frente del Estado Mayor General de la Armada; y la del general de división Oscar Zarich como jefe del Estado Mayor General del Ejército.

El tratamiento del pliego se da en un contexto de alta tensión política en el Senado, donde el oficialismo y la oposición mantienen fuertes cruces en torno a distintas designaciones y al avance de la agenda legislativa del Gobierno.